سلامتی مردم خط قرمز سیاست گذاری در روز انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قاسم پور صبح جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق در حرم مطهر شاهچراغ (ع) در جمع خبرنگاران بیان کرد: امروز شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا هستیم و به دلیل وضعیت شیوع بیماری کرونا، از ابتدا پیش بینی‌ها، هماهنگی و جلسات و تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شد که تقویت مشارکت و سلامت اجتماعی مردم را در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه از همان ابتدای شیوع بیماری کرونا اولویت اصلی همه تصمیمات، سلامت مردم بود، افزود: انتخابات یک فرصت است و دشمنان ما به دنبال تبدیل آن به تهدید هستند. ما باید کاری کنیم که حضور مردم به حداکثر برسد.

او در ادامه یادآور شد: در خصوص انتخابات، پروتکل‌ها ابلاغ شده و ناظرین و بازرسین بهداشت در تمامی شعب اخذ رأی حضور دارند. استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و چیدمان مناسب میز و صندلی و حذف اثر انگشت از جمله اقدامات انجام شده است.

رئیس پشتیبانی انتخابات در استان فارس اضافه کرد: ساعت رأی گیری از ۷ صبح و در صورت ضرورت ۲ بامداد روز بعد در نظر گرفته شده است. مکان و شعب اخذ رأی با تمهیدات انجام شده ۲۵ درصد افزایش داشته است.

قاسمپور در خصوص تخلفات انجام شده در این زمینه در استان گفت: در ایام تبلیغات انتخابات، چون دستورالعمل بهداشتی انتخابات ابلاغ شده بود، از سوی کاندیداها و مسئولین ستاد و هواداران آنها معمولاً رعایت شد و تجمعی شکل نگرفت ودر حد جزئی تخلفات در سطح استان داشتیم که با تذکر از سوی فرمانداران، بخشداران و بهداشت داده شد، رفع شد.

او از تمامی نامزدهای پیروز و هواداران آنها خواست که بعد از اعلام نتایج انتخابات به هیچ وجه تجمع نکنند.