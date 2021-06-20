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۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ۱۵:۳۰

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان :

میانگین مقاوم سازی واحدهای مسکونی در زنجان ۵۴ درصد است

میانگین مقاوم سازی واحدهای مسکونی در زنجان ۵۴ درصد است

زنجان-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان گفت: میانگین مقاوم سازی واحدهای مسکونی در سطح کشور ۴۱ درصد و در استان ۵۴ درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای به مناسبت ۳۱ خرداد ماه سالروز زلزله غم بار طارم گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ۸۴ با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی به صورت جدی مقاوم سازی واحدهای مسکونی را جزو برنامه‌های مهم خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه در سطح استان زنجان ۹۲ هزار و ۶۷۸ واحد مسکونی روستایی وجود دارد، اظهار کرد: تاکنون ۵۱ هزار واحد مسکونی در استان در مقابل زلزله مقاوم سازی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان گفت: میانگین مقاوم سازی واحدهای مسکونی در سطح کشور ۴۱ درصد و در استان ۵۴ درصد است.

خواجه‌ای با بیان اینکه در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر هم ۲۶ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن استان مقاوم‎ سازی شده است، ابراز داشت: تاکنون ۵۱ هزار خانوار روستایی در استان از تسهیلات بهسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی استفاده کردند.

وی افزود: همچنین در طول یک سال گذشته هم پنج هزار و ۸۳ و احد مسکونی روستایی از تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی استفاده کردند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان تصریح کرد: ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی هم از تسهیلات حوادث در سطح استان استفاده کردند.

خواجه‌ای یاد آورشد: با اجرای طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و احداث ساختمانهای مقاوم باعث افزایش مهاجرت معکوس و بازگشت روستائیان از شهرها به روستاها شده است.

کد مطلب 5239763

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