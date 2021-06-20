میانگین مقاوم سازی واحدهای مسکونی در زنجان ۵۴ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجهای به مناسبت ۳۱ خرداد ماه سالروز زلزله غم بار طارم گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ۸۴ با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی به صورت جدی مقاوم سازی واحدهای مسکونی را جزو برنامههای مهم خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه در سطح استان زنجان ۹۲ هزار و ۶۷۸ واحد مسکونی روستایی وجود دارد، اظهار کرد: تاکنون ۵۱ هزار واحد مسکونی در استان در مقابل زلزله مقاوم سازی شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان گفت: میانگین مقاوم سازی واحدهای مسکونی در سطح کشور ۴۱ درصد و در استان ۵۴ درصد است.
خواجهای با بیان اینکه در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر هم ۲۶ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن استان مقاوم سازی شده است، ابراز داشت: تاکنون ۵۱ هزار خانوار روستایی در استان از تسهیلات بهسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی استفاده کردند.
وی افزود: همچنین در طول یک سال گذشته هم پنج هزار و ۸۳ و احد مسکونی روستایی از تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی استفاده کردند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان تصریح کرد: ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی هم از تسهیلات حوادث در سطح استان استفاده کردند.
خواجهای یاد آورشد: با اجرای طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و احداث ساختمانهای مقاوم باعث افزایش مهاجرت معکوس و بازگشت روستائیان از شهرها به روستاها شده است.
نظر شما