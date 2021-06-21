پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه سید ابراهیم رئیسی دولت را در بدترین شرایط تحویل می‌گیرد، گفت: ناکارآمدی‌های دولت فعلی به شدت به ظرفیت‌های کشور ضربه وارد کرده است، بنابراین دولت سیزدهم باید با امید، تجمیع ظرفیت‌های کشور، نگاه به نظام مسائل کشور و توجه به اولویت‌های کشور از تک تک ثانیه‌های خود استفاده کند.

وی افزود: دولت سیزدهم باید دولت کار، کوشش و برنامه‌ریزی باشد، همانطور که امام صادق (ع) فرمود شب‌ها برنامه‌ریزی کنند و روزها به کار و فعالیت و اجرا بپردازند.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اظهار داشت: سید ابراهیم رئیسی باید در دولت خود بسیاری از ناهمواری‌ها را هموار کند و این هدف با کابینه‌ای جوان و انقلابی محقق می‌شود که با آن می‌تواند افق‌های روشنی را به روی ملت باز کند و ملت طعم شیرین یک دولت خدمتگزار را بچشد. قرار است در دولت آینده مردم، ولی نعمت و مسئولان خادم و نوکر ملت باشند و در جهت توزیع عادلانه ثروت و قدرت کشور تلاش کنند.

سروری تصریح کرد: کار بزرگی باید صورت بگیرد، مجلس و قوه قضائیه هم باید در این مسیر سخت به دولت کمک کنند تا دولت سیزدهم بتواند ناکارآمدی‌ها را از بین ببرد و توانمندی‌ها را در راستای تحقق اهداف به کار بگیرد.

وی ادامه داد: توقع ما از رئیس دولت دوازدهم این است که در مدت اندک باقی مانده با دولت منتخب همکاری لازم را داشته باشد. همچنین وزرا باید گزارشاتی از وضعیت موجود، نقاط ضعف و قدرت، معضلات و مسائل مهم را به رئیس جمهور منتخب منتقل کنند تا در زمان باقی مانده رئیسی بتواند بر موضوعات روز کشور اشراف بیشتر و جدی تری پیدا کند و با شناخت و آگاهی کامل‌تری از جزئیات، تصمیمات دقیقی در انتخاب کابینه و برنامه‌های خود اتخاذ کند.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه کاستی و ضعف‌های مبتنی بر ناتوانی و نادانی برخی مسئولان باید پیگیری شود، تاکید کرد: کسانی که با عملکرد بد، سواستفاده و بی اعتنایی به مسئولیت خود وضع موجود را باعث شده‌اند باید پاسخگو باشند. اگر این اتفاق نیفتد مسئولان کشور متوجه نخواهند شد که در قبال مسئولیتی که دارند باید جوابگو باشند و اگر باعث خسارت به نظام شوند مواخذه خواهند شد.

سروری تاکید کرد: این پاسخگویی باعث می‌شود مسئولان حداکثر تلاش خود را برای بهره برداری بالاتر از ظرفیت‌ها انجام بدهند. این‌طور نمی‌شود که عده‌ای در زمان مسئولیت خود با کوتاهی به مردم و کشور خسارت بزنند و بعد هم بروند سر خانه و زندگی خودشان!

وی گفت: این‌طور نمی‌شود که مسئولان از مزایایی که ملت برای خدمت به آنها داده استفاده کنند و نه تنها تولید و اقدام و خروجی مؤثری نداشته باشند بلکه اقدامات خسارت بار داشته باشند. طبیعتاً این نوع از عملکرد باید مورد رسیدگی و پیگیری توسط دستگاه‌های مربوطه قرار بگیرد.