انتخابات در ۱۲۰ شعبه اهواز الکترونیکی بود/دستی ها تجمیع نشده

به گزارش خبرنگار مهر، جمال عالمی نیسی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کار تجمیع آرای شمارش شده شعب را در سالن ۱۳ آبان از سوی کاربران الکترونیک انجام میدهیم؛ همچنین کار شمارش آرا ابتدا در خود شعب انجام و تا روز گذشته به اتمام رسید و صورتجلسات نیز در این سالن جمع آوری، دستهبندی و سپس وارد سیستم میشود.
وی با اشاره به اینکه بعد از تجمیع آرا نتایج به شهروندان و کاندیدا اعلام میشود، تصریح کرد: به علت تأخیر در ارسال کارتهای پیکربندی از طریق وزارت کشور به مراکز استانها نمیتوانستیم انتخابات را با فاصله زمانی کم یا بیش معطل کنیم؛ بنابراین رأس ساعت مقرر انتخابات را بر اساس دستور صادره از ستاد انتخابات کشور نسبت به برگزاری انتخابات از ساعت هفت به صورت دستی اقدام کردیم.
عالمی نیسی ادامه داد: تعدادی از کارتها شب قبل واصل و ۱۲۰ شعبه در شهر اهواز انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کردند و نتیجه آنها نیز مشخص شده ولی انتخاباتی که به صورت دستی انجام شده نیاز به تجمیع آرا دارد.
وی عنوان کرد: سامانه انتخابات برنامهاش به صورت تمام الکترونیک پیشبینی شده و باید نتایج آرای شمارش شده شعب دارای صندوقهای دستی را با نرم افزار جدید در سامانه وزارت کشور وارد کنیم.
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