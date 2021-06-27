امنیت و مشارکت حداکثری وظیفه سپاه در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مظاهر مجیدی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان، اظهار کرد: سپاه در روز انتخابات مسئولیت امنیت و تلاش در راستای مشارکت حداکثری را بر عهده داشت.

وی بیان اینکه امنیت بر عهده نیروی انتظامی بود و سپاه با آوردن نیروهای بسیج پای صندوق‌ها مشارکت داشت، افزود: برای تأمین امنیت حدود یک هزار و ۴۵۰ صندوق اخذ رأی، نیروهای بسیج با نیروی انتظامی همکاری داشتند.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان ادامه داد: در برخی صندوق‌ها که از حساسیت بالایی برخوردار بودند سه نفر نیرو حضور داشت و در مجموع حدود ۳ هزار نفر نیروی نظامی پای صندوق بودند و حدود ۳ هزار نفر نیروی دیگر نیز آماده خدمت‌رسانی و همکاری بودند.

وی در خصوص مشارکت گفت: از دهه فجر سپاه برای انتخابات شروع به روشنگری کرد و حدود ۴ هزار نشست در استان در خصوص حضور حداکثری برگزار شد.

مجیدی با اشاره به دیگر اقدامات و راه اندازی مرکز صیانت از معتادین و متجاهرین در نهاوند، گفت: این مرکز اکنون ظرفیت پذیرش ۱۰۰ نفر را دارد، اما برای ظرفیت ۴۰۰ نفر برنامه‌ریزی شده است که اگر کمک شود می‌توانیم آنجا را به ظرفیت کامل برسانیم.

وی عنوان کرد: در ۲ روز آینده اولین گروهی که صیانت شدند و سه ماه در آنجا بودند و وضع آن‌ها بهبود پیدا کرده است، این مرکز را ترک می‌کنند.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان ادامه داد: باید برای این افراد وام و اشتغال ایجاد کنیم و آن‌ها پای کار بیایند و دستگاه‌ها از این افراد استفاده کنند.