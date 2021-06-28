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۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹

با اعلام کدرشته های جدید؛

مهلت انتخاب رشته کاردانی‌های نظام جدید تمدید شد

مهلت انتخاب رشته کاردانی‌های نظام جدید تمدید شد

فرصت ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۰ تا جمعه ۱۱ تیرماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۰ از ۳۰ خرداد آغاز شده است و تا یکشنبه ۶ تیرماه ادامه داشت که با توجه به اعلام کدرشته محل های جدید و اصلاحات دفترچه این فرصت تمدید شد.

متقاضیان می توانند تا جمعه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ با مراجعه به «سامانه ثبت‌نام و انتخاب رشته» این دوره ها در سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

تاکنون تعداد ۹۴ هزار و ۶۶۲ نفر نسبت به انتخاب رشته و ثبت نام در این دوره ها اقدام کرده اند.

پذیرش در تعدادی از رشته های امتحانی مذکور بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت خواهد پذیرفت.

افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده اند تا فرصت اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند و افرادی که پیش از این ثبت نام کرده بودند نیز می توانند با توجه اصلاحات و کدرشته های جدید، رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۰ (برای آن دسته از مجموعه های ثبت نامی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5245820

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