درآمد حاصل از فروش شستا به حساب تأمین اجتماعی واریز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال حسین میرزایی نماینده اصفهان در مورد محل هزینه کرد منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تامین اجتماعی (شستا)، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمد شریعتمداری در پاسخ به این سوال گفت: مدارک روشن و متقن درباره نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از فروش شستا در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و ضبط شده است.

وی بیان کرد: این مدارک نشان می‌دهد که ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از عرضه اولیه شستا عیناً به حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبیعتاً بخشی از درآمد حاصل از فروش شستا در چارچوب مصوبات هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و برای تأمین بودجه بخش‌های مختلف این سازمان صرف شده است.

وی افزود: براساس مدارک ۵ هزار میلیارد تومان از سهام سازمان تأمین اجتماعی جهت افزایش سرمایه بانک رفاه هزینه شده است. همچنین هزار میلیارد تومان صرف خرید مجدد سهام شستا از بازار بورس شده است تا به کاهش عرضه سهام در بورس کمک کند. علاوه بر این سازمان تأمین اجتماعی از این محل توانست منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کند.

شریعتمداری تأکید کرد: هر مجموعه ای که مسئولیت نگهداری دارایی ها را برعهده دارد باید بتواند سرمایه ها را به صورت روزمره اصلاح کند و سازمان تأمین اجتماعی در جهت صیانت از منافع افرادی که سرمایه های خود را در اینجا قرار دادند و برای افزایش بازدهی، سهامش را در بازار بورس عرضه کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه برای اداره امور اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی تلاش بسیار زیادی انجام داد و در این راستا کتابچه ای را تدوین کرد که در آن روند عرضه سهام شستا به صورت شفاف آمده است.

وی افزود: براساس تحقیقات و مدارکی که به دست آورده ایم، بسیاری از شرکت های داخلی از جمله گسترش نفت و گاز ایران، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد دارویی برکت و بسیاری از شرکت ها سهام خود را در بورس عرضه کرده اند.

وی ادامه داد: حاصل این اقدامات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث صیانت از دارایی های شرکت شستا و سازمان تأمین اجتماعی شده است و از زمانی که بنده وارد این وزارتخانه شدم سود حاصل از آخرین مجمع عمومی شستا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود اما امروز سود آن در آخرین مجمع ۳۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

شریعتمداری تصریح کرد: در حال حاضر و در سایت شرکت شستا بالغ بر ۱۲ هزار صفحه از اقدامات این شرکت به صورت شفاف بارگذاری شده و همه می توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و منافع حاصل از بورسی شدن شرکت شستا ما را به جلو هدایت کرده است.

در ادامه جلسه حجت الاسلام حسین میرزایی در تشریح سوال خود از محمد شریعتمداری درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از فروش شستا گفت: بخشی از سهام شرکت شستا در بورس عرضه شده و متأسفانه شاهد بودیم که دولت به این مسئله ورود پیدا کرد و بازی های بورسی دولت باعث شد که ارزش این مال فروخته شده به نازل ترین سطح ممکن برسد و سرمایه مردم نابود شود.

وی بیان کرد: متأسفانه صحبت های ضد و نقیضی درباره نحوه واگذاری شستا در بورس مطرح می شود و بنده می خواهم بدانم که به طور دقیق منابع حاصل از عرضه شستا چقدر بوده و در چه محلی هزینه شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان های بیمه گر در کشور محسوب می شود و یکی از مؤلفه های اصلی سازمان های بیمه گر، سرمایه گذاری است و بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی در شهریور سال ۶۵ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا شستا را ایجاد کرد.

وی ادامه داد: شستا وظیفه سرمایه گذاری از محل حق بیمه ای را دارد که ماهانه از میلیون ها بیمه شده تأمین اجتماعی برداشت می شود و بنابراین شستا متعلق به کارگران، بازنشستگان و تمامی بیمه گذاران تأمین اجتماعی است اما عملا توسط دولت اداره می شود و دولت درباره آن تصمیم گیری می کند.

میرزایی متذکر شد: سال گذشته دولت تصمیم گرفت که بخشی از سهام شستا را در بورس عرضه کند که این تصمیم دولت با اعتراض و مخالفت مالکان شستا روبرو شد که البته رئیس جمهور هیچ توجهی به این مخالفت ها نکرد.

میرزایی: هدف دولت از واگذاری شستا برداشت از خزانه مخفی برای تأمین کسری بودجه بود

وی افزود: مالکان شستا معتقد بودند که دولت در واگذاری سهام شستا نیت خیر ندارد، بلکه هدفش برداشت از این خزانه مخفی برای تأمین بخشی از بودجه است و دولت با این اقدام خود جیب کارگران و بازنشستگان را خالی و جیب خود را پر کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تأکید کرد: باید مسئولان ذیربط توضیح دهند که با اجازه چه کسی سهام شستا فروخته شد و هیچ توجهی به درخواست کارگران، بازنشستگان، بیمه گذاران و مالکان شستا که مخالف فروش سهام شستا بودند نشد؟ از سوی دیگر باید پاسخ داده شود که چه درآمدی از محل فروش شستا به دست آمده و صرف چه اموری شده است.

وی یادآور شد: شریعتمداری سال گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شد و درآمد حاصل از واگذاری شستا را ۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرد این در حالی است که امروز می گوید درآمد حاصل از واگذاری شستا بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است و این حرف های ضد و نقیض برای ما قابل پذیرش نیست و حاکی از عدم شفافیت در این وزارتخانه است.

میرزایی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی! این چه اتاق شیشه ای و شفافی است که شستا در آن قرار گرفته در حالی که وزیر شما نمی داند منابع حاصل از عرضه شستا در بورس چقدر است؟ حتما باید در این زمینه شفاف سازی شود.

میرزایی: بخشی از غرامت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورویی ویلموتس را شستا پرداخت

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به بخش دیگری از صحبت های شریعتمداری گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید که ۶ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری شستا صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال گذشته شده در حالی که تعداد بازنشستگان سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است! اگر سال گذشته به حقوق هر یک از این افراد ۵۰۰ هزار تومان هم اضافه شده باشد این ۶ هزار میلیارد تومان صرفا کفاف متناسب سازی سه ماه از حقوق بازنشستگان را می دهد.

وی بیان کرد: هیچ یک از ما ماجرای ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی را از یاد نمی بریم که فقط سه جلسه در ایران حضور داشت اما به دلیل ضعف حقوقی در انعقاد قرارداد ویلموتس فدراسیون فوتبال مجبور شد که ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو به وی پرداخت کند و بخشی از این مبلغ توسط شستا به وزارت ورزش و جوانان داده شد در حالی که سوال ما این است آیا مالکان شستا راضی بودند که هزینه ندانم کاری فدراسیون فوتبال را آنان بپردازند؟