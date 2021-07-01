پرونده دوومیدانی ایران برای المپیک با ۴ ورزشکار بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر و با اعلام فدراسیون دوومیدانی، پس از پایان مهلت قانونی معین شده از سوی فدراسیون جهانی دوومیدانی (۸ تیرماه) به منظور کسب سهمیه حضور ورزشکاران این رشته ورزشی برای شرکت در بازی‌های المپیک توکیو، امروز اسامی ورزشکارانی که موفق به کسب این سهمیه شدند از سوی فدراسیون جهانی دوومیدانی اعلام شد.

در این فهرست نام چهار ورزشکار ایران یعنی احسان حدادی، حسن تفتیان، مهدی پیرجهان و فرزانه فصیحی که موفق به کسب جواز حضور در المپیک توکیو شدند، قرار دارد.



احسان حدادی اردیبهشت ۱۳۹۸ در جریان برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا (قطر ۲۰۱۹) با پرتاب ۶۶.۷۸ متری سهمیه حضور در المپیک را کسب کرد.

‏حسن تفتیان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در جریان حضور در رقابت‌های دایموند لیگ پاریس با ثبت رکورد ۱۰.۰۳ ثانیه موفق به کسب جواز حضور در المپیک شد.

فرزانه فصیحی با اختصاص سهمیه یونیورسالیتی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، مسافر توکیو شد.

مهدی پیرجهان با ثبت حد نصاب ۴۹.۳۳ ثانیه و استفاده از سهمیه رنکینگ و امتیاز با قرار گرفتن در جایگاه ۳۴ رتبه بندی فدراسیون جهانی وارد المپیک شد.

