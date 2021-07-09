باید به تصمیم کادر فنی والیبال احترام گذاشت

عباسعلی میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لیست ۱۲ نفره تیم ملی والیبال در المپیک توکیو گفت: با توجه به اینکه بیشتر از ۱۲ بازیکن نمی‌توانند در المپیک حضور داشته باشند، دست مربی بسته است. همان طور که در لیگ ملت‌ها شاهد بودید، در دو بخش عملکرد بسیار بدی داشتیم، یکی دریافت و دیگری سرویس. تنها ایراد کارشناسی که بتوان به لیست ۱۲ نفره گرفت شاید در بحث دریافت قدرتی ها باشد.

مدیرعامل باشگاه شهداب یزد ادامه داد: ممکن است برای دریافت قدرتی ها مشکلاتی به وجود آید و دست مربی برای تعویض بسته شود، به هر حال «ولادیمیر الکنو» در رأس تیم ملی قرار دارد و با توجه به نقاط ضعف والیبال ایران در دریافت و سرویس این گونه تصمیم گرفته تا دریافت تیم ملی را در المپیک تقویت کند. در واقع او بین دو مشکل، یکی را انتخاب و دیگری را رد کرده است. با این تصمیم ممکن است در حمله روی تور دچار مشکل شویم.

وی اظهارداشت: اگر امیرحسین اسفندیار در ترکیب بود، شاید در حمله روی تور و سرویس شرایط ما بهتر می‌شد. اما این را در نظر بگیرید که تیم ملی والیبال به آرامش نیاز دارد تا بهترین بازی‌های خود را انجام دهد. پس باید همگی حمایت کنیم. با توجه به شرایط گروه بندی امکان کسب نتیجه خوب و حضوردر جمع چهار تیم برتر وجود دارد البته این کار سخت اما شدنی است.

میرحسینی تأکید کرد: ما در کنار تیم ملی نیستیم و از نزدیک مشکلات تیم را مانند الکنو لمس نکرده ایم. سرمربی تیم ملی ترجیح داده در مرحله اول دریافت را تقویت کند و این منطقی است. باید به تصمیمات کادر فنی و سرمربی احترام بگذاریم، انتقاد سازنده خوب است اما در حال حاضر چاره‌ای جز حمایت نداریم. برای تیم ملی آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. امیدوارم با دعای خیر مردم و همت و تلاش بازیکنان، دست پُر از المپیک برگردند و والیبال ایران سربلند شود.