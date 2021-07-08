وزیر جنگ اسرائیل دستور توقیف کیف پول الکترونیکی حماس را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه ادعا کرد که «آژانس امنیتی اسرائیل، دایره ملی اسرائیل برای مقابله با تأمین مالی ترور، وزارت جنگ اسرائیل و پلیس اسرائیل در یک عملیات مشترک شبکه ای از کیف پول ارزهای دیجیتال را کشف کردند که جنبش حماس با بکارگیری بیت کوین ها و سایر رمزارزها از آنها برای تأمین بودجه خود استفاده می کند».

سازمان جاسوسی رژیم اشغالگر قدس در گزارشی مدعی شد که ظرف ماههای گذشته جنبش حماس از یک کارزار آنلاین برای جمع آوری کمکهای مالی در قالب بیت کوین ها و سایر رمز ارزها جهت تأمین بودجه شاخه نظامی خود استفاده کرده است.

بنا بر برخی گزارشها، این کارزار جمع آوری کمک مالی در جریان جنگ ۱۲ روزه غزه به اوج خود رسیده بود.

در ادامه این بیانیه ادعا شده است: «دستور توقیف که به امضای وزیر گانتز [وزیر جنگ] رسیده است، یک رویه قضایی پایه گذاری می کند که به نهاد ارتش (رژیم صهیونیستی) اجازه خواهد داد تا دارائیهای مجازی این سازمان تروریستی (حماس) را مسدود کند».

گفتنی است که بسیاری از پلتفرمهای فعال در عرصه تبادل رمزارزها پیش از این با پیروی از این دستور و توقیف دارائیهای مجازی حماس موافقت کرده اند.