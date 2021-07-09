مجمع شعرای آیینی استان همدان تشکیل می شود

حجت الاسلام محمد هادی نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به طور کلی چند تشکل میانی وجود دارد که نقش واسط بین مردم و سازمان را ایفا می‌کنند، خانه مداحان و مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی و هیئات حسینی از این جمله تشکل‌ها هستند.

وی ادامه داد: در این دوره به دلیل کمرنگ بودن حضور برخی از ظرفیت‌هایی که ارتباط مؤثری با فضای مذهبی و آئینی سازمان تبلیغات اسلامی دارند، تصمیم بر این شد که برخی تشکل‌ها مانند مجموعه خانه مداحان به سه بخش کانون مداحان خواهران، کانون مداحان برادران و مجمع شاعران آئینی تفکیک و به سه مجموعه‌ی مستقل تبدیل شود تا ظرفیت‌های هرکدام به طور مناسب و در درون خود آن مجمع فعال شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان ادامه داد: به عنوان نمونه سال گذشته انتخابات کانون مداحان برادران برگزار شد و خواهران حضور نداشتند و اکنون نیز در حال طی کردن فرایند انتخابات کانون مداحان خواهران هستیم.

نظیری در خصوص مجمع شاعران آئینی استان نیز گفت: مجمع شاعران آئینی نیز کاملاً مستقل شده و یک نفر به عنوان سرپرست مجمع شاعران آئینی انتخاب شده است که مقدمات شناسایی ظرفیت‌های شعر آئینی استان را فراهم سازد تا شاعران آئینی استان، حتی شاعرانی که گمنام هستند و یا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند شناسایی و وارد مجموعه شوند تا در نهایت انتخابات مجمع شکل بگیرد.

وی در مورد برخی انتقادات مطرح شده نیز عنوان کرد: می‌پذیرم که با انتظارات فاصله داریم، شک نیست که رفع مشکلات و ضعف‌ها نیازمند پیگیری جدی تر مجموعه تبلیغات اسلامی با همکاری برخی از شعرای آئینی است تا زمینه شکل گیری هرچه بهتر مجمع فراهم شود.