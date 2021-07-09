  1. استانها
  2. همدان
۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان:

مجمع شعرای آیینی استان همدان تشکیل می شود

مجمع شعرای آیینی استان همدان تشکیل می شود

همدان_مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان گفت: با انتخاب یک سرپرست و مستقل کردن مجمع شاعران آیینی استان، به دنبال شناسایی ظرفیت های شعر آیینی استان و تشکیل مجمع هستیم.

حجت الاسلام محمد هادی نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به طور کلی چند تشکل میانی وجود دارد که نقش واسط بین مردم و سازمان را ایفا می‌کنند، خانه مداحان و مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی و هیئات حسینی از این جمله تشکل‌ها هستند.

وی ادامه داد: در این دوره به دلیل کمرنگ بودن حضور برخی از ظرفیت‌هایی که ارتباط مؤثری با فضای مذهبی و آئینی سازمان تبلیغات اسلامی دارند، تصمیم بر این شد که برخی تشکل‌ها مانند مجموعه خانه مداحان به سه بخش کانون مداحان خواهران، کانون مداحان برادران و مجمع شاعران آئینی تفکیک و به سه مجموعه‌ی مستقل تبدیل شود تا ظرفیت‌های هرکدام به طور مناسب و در درون خود آن مجمع فعال شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان ادامه داد: به عنوان نمونه سال گذشته انتخابات کانون مداحان برادران برگزار شد و خواهران حضور نداشتند و اکنون نیز در حال طی کردن فرایند انتخابات کانون مداحان خواهران هستیم.

نظیری در خصوص مجمع شاعران آئینی استان نیز گفت: مجمع شاعران آئینی نیز کاملاً مستقل شده و یک نفر به عنوان سرپرست مجمع شاعران آئینی انتخاب شده است که مقدمات شناسایی ظرفیت‌های شعر آئینی استان را فراهم سازد تا شاعران آئینی استان، حتی شاعرانی که گمنام هستند و یا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند شناسایی و وارد مجموعه شوند تا در نهایت انتخابات مجمع شکل بگیرد.

وی در مورد برخی انتقادات مطرح شده نیز عنوان کرد: می‌پذیرم که با انتظارات فاصله داریم، شک نیست که رفع مشکلات و ضعف‌ها نیازمند پیگیری جدی تر مجموعه تبلیغات اسلامی با همکاری برخی از شعرای آئینی است تا زمینه شکل گیری هرچه بهتر مجمع فراهم شود.

کد مطلب 5253735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها