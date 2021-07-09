  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۱۴

ساعت کار بانک‌ها از فردا تا اطلاع ثانوی ۷ تا ۱۳

ساعت کار بانک‌ها از فردا تا اطلاع ثانوی ۷ تا ۱۳

شورای هماهنگی بانک‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ساعت کار بانک‌ها از شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی ۷ تا ۱۳ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانک‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ساعت کار بانک‌ها از شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی ۷ تا ۱۳ خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با معاونت نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی ساعت فعالیت بانک‌ها تا اطلاع ثانوی برای کارکنان ۶ و نیم لغایت ۱۳ و ۳۰ دقیقه و برای مراجعه کنندگان ۷ تا ۱۳ خواهد بود.

بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران مورخ ۱۶ تیر و با عنایت به تداوم شرایط خاص جوی و ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق همه بانک‌ها اعم از شعب و ستاد روزهای پنج شنبه تا پایان مرداد ماه سال جاری تعطیل هستند.

بر همین اساس از رؤسای شعب بانک‌ها انتظار می‌رود که در این بازه زمانی برای کاهش مصرف انرژی سیستم‌های سرمایشی را تنظیم و خاموشی آن‌ها را بعد از ساعت اداری مدنظر قرار دهند.

همچنین از مردم خواسته شده برای کمک به قطع زنجیره‌ی بیماری کرونا از خدمات غیرحضوری و سامانه‌های بانک‌ها استفاده و از مراجعه به شعب بانک‌ها خودداری کنند.

کد مطلب 5253758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بسيار تصميم مناسب و بجاست اولياء و مديران بالا و بالاتر بايد مواظب باشند كارمندان بموقع به خانه برگردند و دنبال مشاغل ( دوم - كمكى - موقتى - پول دراوردن ) نباشند. كنترل* و تنبيه هاى جدى بكار گرفته شود. * كار آسانى است
      • ناشناس IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
        0 0
        ايده درست است ولى كنترل كار أسانى نيست تقريبا غير عملى است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها