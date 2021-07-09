به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانکها در اطلاعیهای اعلام کرد که ساعت کار بانکها از شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی ۷ تا ۱۳ خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با معاونت نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی ساعت فعالیت بانکها تا اطلاع ثانوی برای کارکنان ۶ و نیم لغایت ۱۳ و ۳۰ دقیقه و برای مراجعه کنندگان ۷ تا ۱۳ خواهد بود.
بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران مورخ ۱۶ تیر و با عنایت به تداوم شرایط خاص جوی و ضرورت صرفهجویی و مدیریت مصرف برق همه بانکها اعم از شعب و ستاد روزهای پنج شنبه تا پایان مرداد ماه سال جاری تعطیل هستند.
بر همین اساس از رؤسای شعب بانکها انتظار میرود که در این بازه زمانی برای کاهش مصرف انرژی سیستمهای سرمایشی را تنظیم و خاموشی آنها را بعد از ساعت اداری مدنظر قرار دهند.
همچنین از مردم خواسته شده برای کمک به قطع زنجیرهی بیماری کرونا از خدمات غیرحضوری و سامانههای بانکها استفاده و از مراجعه به شعب بانکها خودداری کنند.
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