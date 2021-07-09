توئیتر تسلیم قوانین هند شد/ انتصاب مدیر همخوانی با قوانین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زیرمجموعه توئیتر در هند یک مدیر موقت همخوانی با قوانین این کشور تعیین کرده و به زودی کارمندان دیگری را نیز تعیین می‌کند. این شبکه اجتماعی در دادگاه اعلام کرد اقدام مذکور در راستای همخوانی با قوانین فناوری اطلاعات جدید هند انجام شده است.

قوانین فناوری اطلاعات جدید هند برای قانونمند سازی محتوا در شبکه‌های اجتماعی و وادار کردن شرکت‌ها به پاسخگویی سریع به درخواست‌های قانونی برای حذف پست‌ها واشتراک گذاری جزئیات درباره منتشر کننده پیام‌ها از اواخر ماه می ۲۰۲۱ اجرایی شده است. همچنین طبق قوانین جدید شبکه‌های اجتماعی باید کارمندان با پست‌های خاصی استخدام کنند.

در این میان توئیتر سعی دارد دو کارمند دیگر نیز در هند استخدام کند که یکی از آنها نماینده موقت شرکت و دیگری کارمند موقت بخش پاسخگویی است.

طبق اسناد شکایتی علیه توئیتر در هند، دولت این کشور مصونیت شبکه اجتماعی در مقابل محتوایی که کاربران منتشر می‌کنند را حذف کرده است. دلیل این امر نیز عدم همخوانی با قوانین فناوری اطلاعات جدید کشور ذکر شده بود.

توئیتر ۳ آگهی استخدام برای سمت‌های جدید در هند منتشر کرده است. طبق قوانین جدید توئیتر این پست‌های شغلی را برای ساکنان هند عرضه کرده است.

دادگاه عالی هند به توئیتر ۲ هفته مهلت داده تا کارمندان دائم برای این پست‌ها را استخدام کند.