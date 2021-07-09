به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، یک هفته پس از اینکه فیلم هیجان‌انگیز «جنگ فردا» در آمازون به نمایش درآمد، اکنون آمازون استودیوز و اسکای دنس قصد دارند تا ادامه‌ای بر این فیلم بسازند.

تصمیم بر این است که کریس مک‌کی به عنوان کارگردان، زک دین به عنوان فیلمنامه نویس و کریس پرت، ایوان استراهاوسکی، سم ریچادرسون، بتی گیلپین، ادوین هوج و جی‌کی سیمونز نیز همه به عنوان بازیگر به فیلم دوم ملحق شوند. با این حال هنوز قرارداد با بازیگران امضا نشده است.

«جنگ فردا» قرار بود از سوی پارامونت راهی سینماها شود اما شیوع کرونا این کمپانی را وادار کرد تا آن را به آمازون به قیمت ۲۰۰ میلیون دلار بفروشند. این فیلم به صورت آنلاین در شبکه آنلاین آمازون یعنی «پرایم ویدیو» از ۲ جولای (۱۱ تیر) در ۲۴۰ کشور در دسترس قرار گرفته است و گزارش‌های متعددی مبنی بر آمار بالای مخاطبان منتشر شده است. از جمله سامبا تی‌وی اعلام کرد که ۲.۴۱ میلیون کاربر خانگی تنها در ۴ روز اول انتشار آن، در آمریکا به تماشای فیلم نشستند. آمازون هنوز در این باره خبری منتشر نکرده است.

در فیلم اصلی پرت و ریچاردسون در نقش دن و کلر بازی می‌کنند که با سفری در زمان ۳۰ سال جلو می‌روند و دن با دختر بزرگ‌شده شان موری روبرو می‌شود که سمی خطرناک تولید می‌کند. در سال ۲۰۵۱ نژاد بشر در جنگ علیه بیگانگانی که هجوم آورده‌اند، به سختی شکست می‌خورد. برای مقابله با این تهاجم شخصیت کریس پرت قصد دارد آینده را نجات دهد و دوباره به گذشته باز می‌گردد تا مانع رخدادهای آینده شود.