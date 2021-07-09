علی اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار آتش سوزی در منطقه جنگلی سیاه کاله چنگی در شمال دامغان خبر داد و بیان کرد: این آتش سوزی از ساعت ۱۱ شب گذشته آغاز و پس دریافت گزارش تیم اطفا حریق یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به محل وقوع حادثه در شمال شهرستان شهر دیباج اعزام که پس از چهار ساعت تلاش امدادگران، آتش مهار شد.

وی گفت: وقوع این آتش سوزی به برخی درختان سیاه بید خسارت وارد کرد و با حضور عوامل یگان حفاظت با داشتن تجهیزات و امکانات از سرایت آتش به دیگر درختان و مراتع جلوگیری به عمل آمد.