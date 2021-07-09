به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی پیش از ظهر جمعه در سی و ششمین آئین پویش ره سلامت در ارومیه با بیان اینکه از فردا واکسیناسیون کرونا با قدرت شروع میشود، افزود: کجای دنیا وزیر بهداشت اقدام به واردات دارو میکند باید واکسن تأمین و تحویل وزارت بهداشت شود اما بنده شخصاً اقدام به واردات واکسن کردهام.
وی با بیان اینکه از اردیبهشت سال گذشته دنبال واردات واکسن بودند اما دوستان و دشمنان هر دو ما را در این زمینه قال گذاشتهاند، ادامه داد: ناجوانمردانه است بگوییم وزارت بهداشت در واردات واکسن تعلل کردند، اصلاً قرار نیست بنده واکسن بیاورم متأسفانه این حرف از سوی عدهای مطرح میشود که میدانند اصل ماجرا چه هست اما باز تمام تقصیرها را گردن وزارت بهداشت میاندازند.
نمکی با اشاره به موفقیتهای کشور در زمینه تولید واکسن داخلی نیز بیان کرد: بزرگترین موفقیت ما تولید واکسن داخلی است اما اگر بنده تن به آتش نمیزدم امروز شاهد تولید واکسن داخلی نیز نبودیم، امروز ترکشهایی که به سوی بنده روانه میشود بخاطر تلاشهایم برای تولید واکسن داخلی است.
جلوی مافیای بزرگ دارو در کشور ایستادهام
وزیر بهداشت با بیان اینکه در ابتدای حضورم در وزارت بهداشت جلوی مافیای بزرگ دارو ایستادهام، اضافه کرد: متأسفانه عدهای دارویی را که ۱۰ الی ۱۵ تولیدکننده داخل اقدام به تولید میکردند را با ۱۵ برابر قیمت واقعی وارد کشور میکردند جلوی این مافیا ایستادم و امروز تولید دارو در کشور ۹۲ درصد افزایش یافته است.
نمکی با اشاره به شناسایی و مهار کانون بیماری ویروس جهش یافته کرونا در برخی استانهای کشور نیز گفت: در کنار شیوع ویروس کرونا مدتها پیش خبرهایی از ورود ویروس هندی، آفریقای جنوبی و یک مجموعه مهلکی از ویروس هندی و کالیفرنیایی در کشور داشتیم که از دو ماه پیش تمام کانونهای پرخطر این ویروسها در استانهای کشور شناسایی و با مدیریت خوب مدافعان عرصه سلامت این کانونها مهار شدهاند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه در استانهای هرمزگان، بوشهر، آذربایجان غربی، یزد شاهد شیوع ویروسهای جهش یافته و خطرناک هندی، آفریقای جنوبی، هندی – کالیفرنیایی بودیم افزود: با تلاش سربازان عالی رتبه نظام سلامت، استانداران، فرمانداران و مدیران شبکههای بهداشت و درمان از دو ماه پیش این کانونها شناسایی و مهار شدند.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اهل گله نیستم و ایام باقی مانده سکوت را به برخی گفتمانها ترجیح میدهم افزود: امروز مردم خسته و پر مشکل هستند و مدیران ارشد کشور نباید با بیان برخی گفتمانها این داغها را تازه کنند، باید این ایام سخت ملت را با صبوری سپری کنیم.
امروز ایران به صادر کننده ماسک، مواد شوینده و ونتیلاتور تبدیل شده است
نمکی با بیان اینکه یک پاندمی وحشتناک را در اوج تحریمهای بی سابقه پشت سر گذاشتیم که تمام مناسبات دنیا را تحت تأثیر قرار داد در اوج این گرفتاری با خزانه تهی و بعضاً با نامهربانیهای خاص مدافعان سلامت توانستند پیکهای سنگین را پشت سر بگذارند، افزود: ۱۴ فروردین ماه سال ۹۹ با عنایت مقام معظم رهبری یک میلیارد دلار به عرصه سلامت اختصاص یافت اما تاکنون قسمت قابل توجهی از این مبلغ را نتوانستهایم دریافت کنیم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه تا این لحظه به صورت قطره چکانی این پول به سیستم سلامت کشور تزریق شده است، عنوان کرد: روزهای سختی ماسک و شوینده در کشور نبود اما امروز به صادرکننده این مواد، صادر کننده ونتیلاتور تبدیل شدهایم.
وی از نصب ۱۶۰ دستگاه سی تی اسکن، راه اندازی ۴۰۰ آزمایشگاه مولکولی و نصب ۴۹۰ اکسیژن ساز در طول یک سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: زمانی که در بیمارستان توحید سنندج اکسیژن کم بود با تانکر از اصفهان اکسیژن منتقل میکردیم شبانه روز شخصاً موضوع را پیگیر بود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه هم اکنون ۶۰۰ تخت خالی در سیستان و بلوچستان داریم، گفت: امروز میزان بیماران کرونایی در سیستان و بلوچستان یک چهارم پیک بیماران در هرمزگان است اما سیاه نماییهای زیادی در خصوص این استان صورت گرفت.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۴۵۰ تخت بیمارستانی در زاهدان خالی است، ادامه داد: با سیاه نماییهای بزرگ اعلام میکنند قبرستانهای این استان را پرکردهاند، ما از این تنهاییهای مدافعان سلامت در کشور گله مند و دردمندیم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم منتهای محبت خود را در حق مدافعان سلامت کردند و با وجود کمکهایی که باید میشد و نشد جوانمردانه مثل دفاع مقدس ایستادگی کردهاند، افزود: همکارانم در سیستم سلامت کشور از بنده انتظار دارند به عنوان پرچمدار این عرصه این گلایهها را مطرح کنم.
نمکی خاطرنشان کرد: بنده مسئول ورود بیماران آلوده از آن سوی مرزها به کشور نیستم، مسئول ورود بیماران آلودهای که سرتا سر مرز را طی میکنند و وارد کشور میشوند مگر تیم وزارت بهداشت چقدر توان دارد ناجوانمردانه نیست سرداران این عرصه را با جو تبلیغاتی مسموم مورد هجمه قرار میدهند؟
وی گفت: همکاران من دنبال تهیه اکسیژن، دارو و تخت برای بیماران هستند دیگر فرصتی برای رصد فضای مجازی و پاسخگویی به جو مسموم و هجمههایی که صورت میگیرد ندارند، آیا در جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس اگر فرماندهان مورد حمله قرار میگرفتند کسی برای دفاع از آنها پا به عرصه نمیگذاشت؟
امروز کسی برای دفاع از عرصه سلامت کاری نمیکند
نمکی قطع برق و فوت بیماران را تکذیب و نتیجه جو رسانهای مسموم دانست و افزود: کسانی که امروز مسئولیت حفظ امنیت نظام را بر عهده دارند فضا را رها کردهاند من و همکارانم کاری نمیتوانیم بکنیم از بابت این هجمهها گلایه مند و دردمندیم.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تابآوری مردم بعد از گذشت یک سال و نیم از شیوع این بیماری کم شده است گفت: اما کسی به فکر نگه داشتن تابآوری همکارانم در عرصه سلامت نیست مدافعان سلامت نیازمند مهربانی ویژه هستند، نباید برای مدافع سلامت تولید فرآورده مخرب کرد. نباید تولید موج جدید بیماری کرد.
نمکی افزود: متأسفانه امروز موج پنجم این بیماری خارج از توانمندیها ما شکل گرفته است، در دوران انتخابات شوراهای اسلامی نامههای متعدد نوشتم اما متأسفانه کسی توجهی نکرد برخی از افراد بدون ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی اقدام به برگزاری دورهمی ها به خصوص در روستاها کردند، سفرههای رنگین پهن کرده و امروز ما را گرفتار کردهاند.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه متأسفانه محدودیتها در کشور مطلقاً اجرا نمیشود و فقط در حد حرف باقی ماندهاند، گفت: امروز مدافعان سلامت با درآمدهای نزدیک صفر تحت هیچ حمایتی قرار نگرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی یکی از استانهای نمونه در بحث مقابله با کرونا با وجود تمام ترددهای مرزی است، تصریح کرد: به دلیل شرایط جغرافیای این استان شرایط تبدیل شدن به یک استان توریست سلامت را دارد.
وزیر بهداشت به منظور بازدید، افتتاح و بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا صبح جمعه به آذربایجان غربی سفر کرده است.
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