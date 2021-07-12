سینا نصرالهی درباره اجرای نمایش «سگ سورتمه» به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی اقتباسی از یک نمایشنامه آلمانی به نام «کار خانگی» نوشته فرانتس کسافر کروتس با ترجمه زنده یاد رضا کرم رضایی است که قرار است بعد از دریافت مجوز بعد از پایان تعطیلات کرونایی و جشنواره تئاتر دانشگاهی در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به صحنه برود.

وی ادامه داد: در ابتدای کتاب نوشته شده است که این نمایشنامه اثری برای خوانش است و قابلیت اجرای صحنه‌ای ندارد از همین رو من تنها ایده مرکزی نمایشنامه را گرفتم و با تغییر فرم و ساختار و افزایش کاراکترها آن را برای اجرا آماده کردم. در این اثر نمایشی تاکید زیادی روی روابط کاراکترها و رئالیستی بودن رفتار و ارتباطشان وجود دارد. البته در تئاتر، مخاطبی که وارد سالن می‌شود می‌پذیرد که همه چیز قراردادی است و نمی‌توان روی صحنه هم مثل زندگی واقعی عمل کرد اما در هر حال در بازی‌ها تاکید زیادی داشتم که روابط انسانی کاملاً رئالیستی و حتی نزدیک به ناتورالیست شکل بگیرد.

نصرالهی درباره طراحی صحنه نمایش نیز توضیح داد: سینا ییلاق بیگی طراح صحنه نمایش است و طراحی صحنه را به صورت کاملاً مینیمال و کاربردی انجام داده که این مساله در راستای خود اثر است و ما این کمینه گرایی را در موسیقی، طراحی نور و فضاسازی نیز به کار گرفتیم.

وی درباره مضمون نمایش بیان کرد: «سگ سورتمه» نمایشی اجتماعی است و نام اثر نیز بیانگر یک استعاره و نشانه از زندگی سگ‌های سورتمه است که در زندگی انسان‌ها نمود می‌یابد. چون در علم روانشناسی رفتارهای آدمی اشتراکاتی نیز با حیوانات دارد و مضمون اصلی این نمای شنیز بر همین اساس شکل گرفته است. موقعیتی که آدم‌های نمایش در آن گرفتار هستند مانند موقعیتی است که سگ‌های سورتمه در آن قرار می‌گیرند. در واقع در این اثر نمایشی روی جبر محیط که ماهیت و هویت انسان‌ها را تغییر می‌دهد، تاکید زیادی شده است و در شکل‌گیری ایده نمایش نیز کتاب «ژرمینال» امیل زولا نقش تعیین کننده‌ای برایم داشته است.

وی در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: این نمایش سه کاراکتر دارد اما نقش پدر و مادر را ۲ بازیگر ایفا می‌کنند که نشان دهنده ۲ بعد از شخصیت آنهاست. «سگ سورتمه» پایان نامه کارشناسی من در سال ۹۶ بوده و در جشنواره تئاتر «هامون» نیز در سال ۹۸ اجرا داشته است و قرار بر این بود که اول اسفند کار اجرای عموم داشته باشد که با شیوع کرونا و چند روز مانده به اجرا، کار کنسل شد. این چهارمین بار است که نمایش برای اجرا آماده می‌شود و در واقع ما هزینه سه نمایش را صرف این کار کرده‌ایم و چندین بار گروه بازیگران و عوامل تغییر کردند اما امیدوارم این بار اجرا به تعویق نیفتد و بتوانیم روی صحنه برویم.

عوامل نمایش «سگ سورتمه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سینا نصرالهی، اقتباسی از نمایشنامه «کار خانگی» نوشته: فرانتس کسافر کروتس، ترجمه زنده یاد رضا کرم‌رضایی، طراح صحنه: سینا ییلاق بیگی، طراح نور: علیرضا میرانجمی، آهنگساز: عماد یوسفی، طراح پوستر و بروشور: حمید شیرزاد، مشاور تبلیغات: صدرا صباحی، بازیگران: سارینا رمضانی نژاد، بهار زندی، علیرضا شریفی، سپیده ضیایی، مرتضی کوهی، طراح لباس: باران سیبی، دستیار و برنامه ریز: فائزه شاه حسینی، دستیار کارگردان: امیر مسعود شعبانی.