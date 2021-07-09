قیمت ۱۰ قلم میوه در میادین تره بار تهران کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت بخش قابل توجهی از میوه‌ها از جمله انواع آلو و پرتقال و گیلاس تا طالبی و گرمک و هندوانه، ثابت مانده و تنها قیمت شلیل و شبرنگ، قدری افزایش یافته است.

میوه‌هایی که قیمت آنها در میادین میوه و تره بار کاهش یافته است

۱. انبه با ۶ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۳۸ هزار تومان

۲. انگور با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۹,۵۰۰ تومان

۳. آلبالو با ۲ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۲۱ هزار تومان

۴. خربزه مشهدی با ۷۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۸,۵۰۰ تومان

۵. انواع خربزه و ملون با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶,۹۰۰ تومان

۶. زردآلوی ممتاز با ۲,۹۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۳۶,۹۰۰ تومان

۷. سیب گُلاب با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۶,۵۰۰ تومان

۸. لیمو تُرش سنگی با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۲,۹۰۰ تومان

۹. لیمو تُرش مینابی با ۱,۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۵,۹۰۰ تومان

۱۰. هلو با ۱,۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۹,۵۰۰ تومان