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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۳۷

قیمت ۱۰ قلم میوه در میادین تره بار تهران کاهش یافت

قیمت ۱۰ قلم میوه در میادین تره بار تهران کاهش یافت

بر اساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت ۱۰ قلم میوه از آلبالو و زردآلو و هلو تا انبه و انگور و خربزه در میادین میوه و تره بار تهران کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت بخش قابل توجهی از میوه‌ها از جمله انواع آلو و پرتقال و گیلاس تا طالبی و گرمک و هندوانه، ثابت مانده و تنها قیمت شلیل و شبرنگ، قدری افزایش یافته است.

میوه‌هایی که قیمت آنها در میادین میوه و تره بار کاهش یافته است

۱. انبه با ۶ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۳۸ هزار تومان
۲. انگور با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۹,۵۰۰ تومان
۳. آلبالو با ۲ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۲۱ هزار تومان
۴. خربزه مشهدی با ۷۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۸,۵۰۰ تومان
۵. انواع خربزه و ملون با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶,۹۰۰ تومان
۶. زردآلوی ممتاز با ۲,۹۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۳۶,۹۰۰ تومان
۷. سیب گُلاب با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۶,۵۰۰ تومان
۸. لیمو تُرش سنگی با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۲,۹۰۰ تومان
۹. لیمو تُرش مینابی با ۱,۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۵,۹۰۰ تومان
۱۰. هلو با ۱,۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۹,۵۰۰ تومان

کد مطلب 5253964

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      0 0
      پاسخ
      این قشنگه!!!!!!!!! انگور با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۹,۵۰۰ تومان کاهش قیمت یعنی این......

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