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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۲۶

با توجه به بارش های روزهای اخیر اتفاق افتاد؛

کاهش ۶۵ درصدی مصرف برق در استان گیلان

کاهش ۶۵ درصدی مصرف برق در استان گیلان

رشت- معاون بهره برداری شرکت توزیع گفت: میزان مصرف برق در استان گیلان با توجه به بارش روزهای اخیر ۶۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جوهری عصر جمعه در گفتگویی با اشاره به بارش باران طی دو روز گذشته در استان گیلان، اظهار کرد: با کاهش دمای هوا میزان مصرف برق در استان گیلان کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر میزان پیک بار مصرف در استان گیلان از دو هزار و ۵۶ مگاوات به ۶۵۰ تا ۷۵۰ مگا وات کاهش یافته است، گفت: این نشان دهنده کاهش ۶۵ درصدی مصرف برق از سوی مشترکان است.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق گیلان با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف با گرم شدن دوباره هوا از سوی مشترکان، افزود: مشترکان باید دمای کولرهای خود را به دمای آسایش ۲۵ درجه رسانده و از لوازم پر مصرف در زمان پیک بار خودداری کنند.

کد مطلب 5254064

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