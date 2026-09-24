شکست تیم دوبل تنیس روی میز دختران ایران برابر هند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی که در سالن اسکای تویوتای شهر ناگویا جریان دارد، صبح امروز پنجشنبه رقابت های دوبل زنان برگزار شد.



تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران متشکل از مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی در نخستین دیدار امروز به مصاف تیم ملی هند متشکل از یاشاسوینی گورپاده و دیا چیتاله رفت و ۳ بر صفر مغلوب حریف شد.



در این دیدار دختران ایران با نتایج ۱۱ به ۲، ۱۱ به ۲ و ۱۱ به ۴ نتیجه سه گیم را به حریف هندی واگذار کردند و از دور مسابقات کنار رفتند.



هدایت تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران در این دوره برعهده سیما لیموچی است و علیرضا خلیلی نیا به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کند.