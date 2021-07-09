«پوتین» و «بایدن» پیرامون حملات باج افزاری گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در یک خبر فوری به نقل از کاخ سفید اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با «جو بایدن» همتای خود تلفنی گفتگو کرد.

بنا به اعلام کاخ سفید، جو بایدن و ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی روز جمعه پیرامون حمله باج افزاری تبهکاران مستقر در روسیه علیه ایالات متحده و همچنین تمدید سازوکار کمک بشردوستانه به سوریه که اوایل روز جمعه تصویب شد، گفتگو کردند.

در اطلاعیه خبری کاخ سفید در این باره آمده است: «در این گفتگوی تلفنی، سران دو کشور فعالیت مشترک تیم‌های خود را که به تصویب قطعنامه تحویل کمک‌های فرامرزی به سوریه در شورای امنیت انجامید، ستودند. دو طرف همچنین در مورد حمله‌های باج افزاری که از سوی تبهکارانی در روسیه علیه ایالات متحده و سایر کشورهای جهان انجام می‌شود، صحبت کردند».

بایدن بر لزوم اقدام مسکو برای سرکوب گروه‌های تبهکار سایبری فعال در خاک روسیه تأکید کرد و به همتای روسی خود گفت که ایالات متحده در صورت لزوم برای دفاع از زیرساخت‌های مهم و حساس خود در برابر حمله‌های سایبری دست به اقدام خواهد زد.

گفتنی است، باج افزارها گونه‌ای از بدافزارها هستند که دسترسی به سامانه را محدود می‌کنند و ایجادکننده آن برای برداشتن محدودیت درخواست باج می‌کند. باج‌افزارها ابتدا در روسیه مشاهده شدند اما اخیراً تعداد حملات باج‌افزارها به کشورهای دیگر از جمله استرالیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته‌است.