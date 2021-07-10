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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۴

از طریق کاوشگر ژورانگ؛

چین ۵ عکس جدید از مریخ منتشر کرد

چین ۵ عکس جدید از مریخ منتشر کرد

سازمان فضایی چین ۵ تصویر کاوشگر ژورانگ از مریخ را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سازمان ملی فضایی چین به تازگی ۵ تصویر جدید از مریخ منتشر کرده است. کاوشگر ژورانگ این تصاویر را ثبت کرده که شامل صخره‌هایی روی سطح مریخ و رد تایرهای ابزار هستند.

نخستین تصویر در ۲۶ ژوئن ثبت شده و چشم اندازی از مریخ در منطقه Utopia Planitia، همراه بخشی از کاوشگر را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد این بخش از کاوشگر شامل ردیاب سطح و ردیاب آب و هوا است.

چین ۵ عکس جدید از مریخ منتشر کرد

تصویر دوم در ۴ جولای ثبت شده که چهل و هشتمین روز حضور کاوشگر در مریخ است. در تصاویر سوم و چهام نیز هر دو صخره‌هایی روی سطح سیاره و رد تایر کاوشگر نیز دیده می‌شود.

چین ۵ عکس جدید از مریخ منتشر کرد

تصویر آخر نیز رنگی است که در آن رد تایرهای ژورانگ و همچنین پنل‌های خورشیدی و آنتن آن نیز دیده می‌شوند.

چین ۵ عکس جدید از مریخ منتشر کرد

با توجه به آنکه سازمان فضایی چین به ندرت برنامه‌های ژورانگ را فاش کرده، انتشار این تصاویر کارشناسان را شگفت زده کرده است.

چین ۵ عکس جدید از مریخ منتشر کرد

کاوشگر ژورانگ دارای ابزارهای متعددی مانند رادار نفوذ به زمین (GPR)، ردیاب میدان مغناطیسی سطح مریخ و ابزار سنجش آب و هوای مریخ است و می‌تواند با کمک مدار گرد «تیان ون ۱» با زمین ارتباط برقرار کند.

ژورانگ در ۱۵ ماه می ۲۰۲۱ روی سیاره سرخ فرود آمده است.

کد مطلب 5254285
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • شیرین US ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      17 2
      پاسخ
      شب که از مریخ نگاه کنی شاید زمین را ببینیم اونوقت سیاره آبی شلوغ و اینجا سکوت و خشک چقدر دلگیر
    • ماسا IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      23 2
      پاسخ
      به امید روزی که تو مریخ همدیگه رو بچاپیم
      • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        1 0
        به خدا نظرت تک بود خخخخخخخخخخخخخخخخخخ سرفه خخخخخخخخخخ
    • مسعود IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      16 1
      پاسخ
      واقعا خیلی زیبا و یکمی ترسناکه ولی آفرین به چین که اینقدر با تلاش پیشرفت کردن.
    • ناشناس IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      10 0
      پاسخ
      بسیارعالی
    • خدا کنه یه روزی نتیجه ام تو مریخ یا یه سیاره دیگه AE ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 2
      پاسخ
      علی
    • علی AE ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      4 4
      پاسخ
      خداکنه یه روزی نتیجه ام در مریخ یا سیاره ای دیگه ای زندگی کنه حتی فکرکردن به مریخ که هزاران هزار کیلومتر از زمین دورتر هست ادمو دیوانه میکنه هر چند از ای دوپا هیچ چیزی غیر ممکن نیست
    • رصان IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      5 3
      پاسخ
      سلام انوقت زمین متری چنده انجا
      • بی نام IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        2 0
        در واقع باید بگی مریخ متری چنده :))
    • علی IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      7 2
      پاسخ
      مریخ به دردی نخواهد خورد
    • کیو IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      8 10
      پاسخ
      همه سر کاریم،چین ؟؟؟ زمین خودمونه عکس مریخ کجا بود 😂 حالا هی چین چین کنید آمریکاشم از زمین تا حالا خارج نشده!
    • ترانه IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      6 8
      پاسخ
      ازوقتی مردم فریب کرونارو، باورکردن،چین وامریکاقضیه فرودبالگردبه مریخ رواعلام کرد،شرق وغرب خوب دنیارو، روی انگشت چرخوندن
    • وحید IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      8 2
      پاسخ
      اقا کسی میدونه الان چطور باید اونجا ملک بخریم؟ بگیم مریخ زمین متری چنده؟ یا مریخ مریخ متری چنده؟
      • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        0 0
        👌👌😅😅😅❤❤
    • سوپ IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      3 4
      پاسخ
      اگه یروز مردم بخوان به اونجا پناه ببرن معلوم نیست که چقدر جنگ اونجا راه بیافته سر تقسیم مرز کشور ها. فک کنم اونجا ۵۰ سال هم دووم نمیاره.
    • م_ع IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      2 2
      پاسخ
      چین از آمریکا خطرناکتره اونوقت ما به راحتی میریم تو دهنش و برمیگردیم و باهاش جیجی باجی بازی در میاریم. کی قورتمون بده خدا میدونه
    • مجید IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      1 1
      پاسخ
      قیمت هرمترمربع زمین در آینده چقدر خواهد بود آیا ارزس سرمایه. گذاری دارد
    • IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      عالی. افتخار میکنم که یک مخلوق توانسته با تلاش غیر ممکن ها را ممکن کند.
    • ع ش IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      شگفت انگیز
    • تانی IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      چقد جذاب و وهم اوره
    • علی IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      دوستان یکی جوا منو بده.توی مریخ متری چنده.اونجا هم میشه زیر آبی رفت وب جای ۳طبقه یه برج۱۰طبقه درست کرد.آخه میخوام سرمایه گذاری کنم

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