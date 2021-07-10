چین ۵ عکس جدید از مریخ منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سازمان ملی فضایی چین به تازگی ۵ تصویر جدید از مریخ منتشر کرده است. کاوشگر ژورانگ این تصاویر را ثبت کرده که شامل صخره‌هایی روی سطح مریخ و رد تایرهای ابزار هستند.

نخستین تصویر در ۲۶ ژوئن ثبت شده و چشم اندازی از مریخ در منطقه Utopia Planitia، همراه بخشی از کاوشگر را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد این بخش از کاوشگر شامل ردیاب سطح و ردیاب آب و هوا است.

تصویر دوم در ۴ جولای ثبت شده که چهل و هشتمین روز حضور کاوشگر در مریخ است. در تصاویر سوم و چهام نیز هر دو صخره‌هایی روی سطح سیاره و رد تایر کاوشگر نیز دیده می‌شود.

تصویر آخر نیز رنگی است که در آن رد تایرهای ژورانگ و همچنین پنل‌های خورشیدی و آنتن آن نیز دیده می‌شوند.

با توجه به آنکه سازمان فضایی چین به ندرت برنامه‌های ژورانگ را فاش کرده، انتشار این تصاویر کارشناسان را شگفت زده کرده است.

کاوشگر ژورانگ دارای ابزارهای متعددی مانند رادار نفوذ به زمین (GPR)، ردیاب میدان مغناطیسی سطح مریخ و ابزار سنجش آب و هوای مریخ است و می‌تواند با کمک مدار گرد «تیان ون ۱» با زمین ارتباط برقرار کند.

ژورانگ در ۱۵ ماه می ۲۰۲۱ روی سیاره سرخ فرود آمده است.