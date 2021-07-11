پایان کار «جبهه اصلاحات ایران»/ نیاز به بازنگری تشکیلاتی داریم

علی تاجرنیا عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره استعفا و انتقاد برخی فعالان اصلاح‌طلب از نهاد اجماع ساز، گفت: به طور طبیعی، ساختارهایی که موقتی شکل می‌گیرند عمدتاً پایداری زیادی ندارند، اسم این کنش‌ها را نمی‌توان استعفا گذاشت.

وی افزود: نهاد اجماع‌ساز برای ماموریتی در مدت انتخابات ریاست جمهوری و شوراها تشکیل شده بود و عملاً با پایان یافتن انتخابات، کارایی و نقش آن تمام شده است، بنابراین این نوع نهاد ادامه فعالیت نخواهد داشت.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با بیان اینکه نمی‌توان به این اقدامات به عنوان استعفا نگاه کرد، افزود: به نظر می‌رسد برخی اصلاح‌طلبان کناره‌گیری زودهنگام داشته‌اند. در مجموع ائتلاف‌هایی که با رویکرد رقابت در انتخابات شکل گرفته‌اند موقتی هستند از این جهت کناره‌گیری از این نهادها را نمی‌توان استعفا تلقی کرد.

تاجرنیا با اشاره به اینکه بعضی از فعالان سیاسی قبل از پایان یافتن رسمی این ائتلاف‌ها کناره‌گیری کرده‌اند، تصریح کرد: در جبهه اصلاحات طیف‌های مختلفی فعال هستند که نگرش‌های متفاوتی دارند و برای هدف کوتاه‌مدت دور هم جمع می‌شوند بنابراین در درازمدت نمی‌توانند ادامه فعالیت بدهند.

وی افزود: در جبهه اصولگرایان نیز این موضوع از سال‌های پیش وجود داشته است که تحت عنوان ائتلاف‌های مختلف برای هر انتخاباتی با ساختاری جدید فعالیت کرده‌اند. این کناره‌گیری‌ها امری طبیعی است، نهادهای انتخاباتی موقتی هستند و نباید از آنها انتظار کار طولانی مدت داشت.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پاسخ به این سوال که اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات پیروز می‌شدند بازهم این کناره‌گیری‌های زودهنگام اتفاق می‌افتاد؟ بیان کرد: اختلاف نظر در جبهه‌های سیاسی وجود دارد، جبهه‌های سیاسی بر اساس برخی ایده‌ها و آرمان‌های کوتاه‌مدت و برای منظور مشخصی شکل می‌گیرند، طبیعی است که بعد از انتخابات دچار تشتت شوند.

تاجرنیا افزود: اگر ائتلاف‌های انتخاباتی در رقابت پیروز شوند، در تقسیم سهم و قدرت و اگر شکست بخورند بر سر مقصر دانستن دیگران و سهیم کردن آنها در شکست با اختلافاتی مواجه خواهند شد.

وی تاکید کرد: اینها موضوعاتی نیستند که تازگی داشته باشند، اصلاحات و اصولگرایان با عناوین مختلفی دور هم جمع شده‌اند و برای انتخابات بعدی فعالیت خود را در قالب نهاد دیگری ادامه داده‌اند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پاسخ به این سوال که یعنی استعفاها و کنش‌ها را مبنی بر نقد عملکرداصلاحات نمی‌دانید؟ عنوان کرد: اگر نقد و اعتراضی نباشد که اختلاف و استعفایی شکل نمی‌گیرد، وقتی افرادی خروج زودهنگام از تشکیلاتی می‌کنند یعنی اعتراض دارند.

تاجرنیا تصریح کرد: در مجموعه اصلاحات برای انتخابات چند نظر وجود داشت، رویکردی که معتقد به عدم مشارکت در انتخابات و عدم دعوت مردم به انتخابات بود، رویکردی که می‌گفت از مردم دعوت می‌کنیم اما کاندیدایی نداریم و رویکردی که می‌خواست با حمایت از یک نامزد در انتخابات حاضر شود.

وی ادامه داد: طبیعی است که با این تفاوت رویکردها، مجموعه‌هایی که احساس کنند نظر آنها تامین نشده یا تصمیمات به شکل ائتلافی گرفته نشده باشد، در بدنه ائتلاف باقی نمانند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره آینده پیش روی اصلاحات، اظهار داشت: چند ماهی خواهد گذشت و مجدداً آرایش‌های سیاسی شکل خواهد گرفت، من فکر می‌کنم انسجامی در انتظار اصلاح‌طلبان است که این انسجام همراه با منزه‌سازی و خالص‌سازی‌هایی صورت خواهد گرفت.

تاجرنیا گفت: در این انتخابات مجموعه‌هایی عملکردهایی داشته‌اند که منتج به نتیجه نشد و طبیعی است که در درون جبهه اصلاحات بازنگری‌هایی صورت بگیرد.