بستری ۶۹ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستانهای قم/۲ نفر فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۸۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۶۹ نفر از این افراد در بخشهای درمانی بیمارستانهای قم بستری شدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۴۷ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدهاند، افزود: در حال حاضر ۳۴۱ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستانهای قم بستری هستند که حال ۴۷ نفر از آنها وخیم است.
وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۲ بیمار بر اثر کرونا در قم فوت شدهاند.
قدیر تعداد تستهای گرفته شده کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۵۹۵ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۲۲۵ تست در استان مثبت بوده و ۶۹ هزار و۱۷۰ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.
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