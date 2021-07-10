۴۱ نامزد پست شهرداری پایتخت چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقراریان سخنگوی منتخبان شورای شهر ششم، عصر امروز پس از پایان جلسه منتخبین مردم شریف تهران، ری و تجریش در ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، در مورد جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر گفت: در این جلسه اعضا کاندیداهای پیشنهادی خود برای تصدی پست شهردار تهران را معرفی نمودند و با حذف اسامی مشترک ۴۱ نفر به عنوان لیست اولیه انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه اعضای شورا در جلسات گذشته اقدام به احصا ۱۰ شاخص اصلی کرده بودند، در این جلسه با توجه به شاخص‌های مطرح شده اسامی زیر را به عنوان نامزدهای اولیه ارائه کردند.

۱- اسماعیل احمدی مقدم

۲- عباس اکبری

۳- محمود ایلخان

۴- معصومه آباد

۵- جمال آبرومند

۶- مهرداد بذرپاش

۷- محمد پژمان

۸- پژمان پشمچی زاده

۹- محسن پیرهادی

۱۰- علیرضا جاوید

۱۱- علیرضا جعفری

۱۲- غلامرضا جلالی

۱۳- مهدی جمالی نژاد

۱۴- علی حاجی زاده

۱۵- مازیار حسینی

۱۶- هابیل درویش

۱۷- حسین دهقان

۱۸- فرهاد رهبر

۱۹- علیرضا زاکانی

۲۰- محمد علی شجاعی

۲۱- سید جواد شوشتری

۲۲- محمود صلاحی

۲۳- حسین طلا

۲۴- مجتبی عبدالهی

۲۵- عباس علی آبادی

۲۶- محمد علی آبادی

۲۷- کمال علی پور

۲۸- پرویز فتاح

۲۹- عبادالله فتح الهی

۳۰- محمد رضا فلاح زاده

۳۱- لطف الله فروزنده

۳۲- محمد فروزنده

۳۳- رستم قاسمی

۳۴- قدرت گودرزی

۳۵- محمد مخبر

۳۶- صولت مرتضوی

۳۷- مهدی مسکنی

۳۸- سعید محمد

۳۹- علی نیکزاد

۴۰- مرضیه وحید دستجردی

۴۱- سردار وحیدی