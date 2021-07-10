به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو عصر شنبه در بازدید از مرکز واکسیناسیون بوشهر اظهار داشت: سپاه در همه زمینه‌ها آماده خدمت گذاری به مردم است و در همه صحنه‌ها حضور خواهد داشت.

وی با اشاره به راه‌اندازی دومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا با تلاش بسیج جامعه پزشکی و همکاری شورای هماهنگی بهداشت و درمان نیروهای مسلح بیان کرد: این مرکز نقش مهم در سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون در استان بوشهر خواهد داشت.

سردار رزمجو افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سرعت بخشیدن به واکسیناسیون کرونا و در شرایط شیوع موج جدید ابتلاء به این بیماری در استان، بسیج جامعه پزشکی بوشهر، نیروهای مسلح مستقر در استان و وزارت بهداشت و درمان اقدام به راه‌اندازی یک مرکز تجمیعی کردند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این مرکز تا کنون بیش از ۵۰۰ نفر واکسینه شده‌اند و روند واکسیناسیون به گونه‌ای است که مراجعان کمترین معطلی را خواهند داشت.

وی با بیان اینکه سپاه خادم مردم است تاکید کرد: تا زمانی‌که لازم باشد و پشتیبانی واکسن ادامه داشته باشد، روند واکسیناسیون انجام خواهد گرفت.