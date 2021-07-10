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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۴۴

فرمانده سپاه استان بوشهر:

نقش‌آفرینی بسیج برای تسریع در واکسیناسیون کرونا در استان بوشهر

نقش‌آفرینی بسیج برای تسریع در واکسیناسیون کرونا در استان بوشهر

بوشهر - فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از نقش‌آفرینی بسیج برای تسریع در واکسیناسیون کرونا در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو عصر شنبه در بازدید از مرکز واکسیناسیون بوشهر اظهار داشت: سپاه در همه زمینه‌ها آماده خدمت گذاری به مردم است و در همه صحنه‌ها حضور خواهد داشت.

وی با اشاره به راه‌اندازی دومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا با تلاش بسیج جامعه پزشکی و همکاری شورای هماهنگی بهداشت و درمان نیروهای مسلح بیان کرد: این مرکز نقش مهم در سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون در استان بوشهر خواهد داشت.

سردار رزمجو افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سرعت بخشیدن به واکسیناسیون کرونا و در شرایط شیوع موج جدید ابتلاء به این بیماری در استان، بسیج جامعه پزشکی بوشهر، نیروهای مسلح مستقر در استان و وزارت بهداشت و درمان اقدام به راه‌اندازی یک مرکز تجمیعی کردند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این مرکز تا کنون بیش از ۵۰۰ نفر واکسینه شده‌اند و روند واکسیناسیون به گونه‌ای است که مراجعان کمترین معطلی را خواهند داشت.

وی با بیان اینکه سپاه خادم مردم است تاکید کرد: تا زمانی‌که لازم باشد و پشتیبانی واکسن ادامه داشته باشد، روند واکسیناسیون انجام خواهد گرفت.

کد مطلب 5254931

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