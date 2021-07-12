بسته ویژه فدراسیون فوتبال برای کریم باقری/تکلیف پرسپولیس چه میشود

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حالی امروز پس از استراحت دو هفته‌ای به ایران باز می‌گردد که تصمیم خود برای ادامه همکاری با دستیاران ایرانی را به فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود.

از این رو کریم باقری و وحید هاشمیان در صورت توافق منتظر شروع مذاکرات خود با فدراسیون هستند تا در جمع مربیان تیم ملی ایران باقی بمانند.

شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال که رابطه خوبی با هر دو نفر دارد قصد دارد جلسه‌ای را با وحید هاشمیان در روزهای پیش رو برگزار کرده و قرارداد او را تمدید کند.

هاشمیان در حالی فعالیت خود را در کادر فنی تیم ملی ادامه می‌دهد که همچنان تکلیف نحوه همکاری کریم باقری با این تیم مبهم است.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس برای حضور در اردوهای تیم ملی ایران در مرحله دوم انتخابی جام جهانی، زمانی حاضر به همکاری با اسکوچیچ شد که رقابت‌های لیگ برتر تعطیل بود و سرخپوشان بازی نداشتند.

باشگاه پرسپولیس نیز تنها زمانی حاضر به تعامل با فدراسیون فوتبال در این باره شد که کریم باقری صرفاً در اردوهای تیم ملی حضور پیدا کند و سپس به جمع دستیاران یحیی گل محمدی اضافه شود.

حالا فدراسیون فوتبال قصد دارد با توجه به اتمام قرارداد کریم باقری با پرسپولیس، بسته ویژه‌ای را برای همکاری با وی ارائه دهد تا شرح فعالیت او فراتر از یک مربی در کنار اسکوچیچ باشد.

قدرت مدیریتی بالای باقری در رختکن تیم ملی ایران باعث شد تا عزیزی خادم به استفاده از او در کادر مدیریت اجرایی تیم ملی فکر کند. رئیس فدراسیون فوتبال می‌خواهد باقری را علاوه بر مربی تیم ملی، به عنوان مدیر تیم نیز انتخاب کند تا فعالیت‌های مجتبی خورشیدی نیز زیر نظر او انجام شود.

جلسه عزیزی خادم با باقری پس از دربی پایتخت بین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در روز پنجشنبه هفته جاری در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی برگزار می‌شود.

باید دید مربی پرسپولیس قید حضور در این تیم را به طور کامل می‌زند یا فدراسیون فوتبال همچنان با حضور همزمان او در تیم باشگاهی و ملی موافقت خواهد کرد.