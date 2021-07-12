خبرگزاری مهر_گروه جامعه: در چند سال اخیر اخبار زیادی از حمله سگهای بدون قلاده یا ولگرد به شهروندان در اماکن عمومی به گوش رسیده است و در پی آن رسانههای مختلف با انتشار گزارشهایی به بررسی ابعاد مختلف اینگونه مسائل پرداختند که هر کدام از این گزارشها با نگاه متفاوت جامعه شناختی، روانشناختی و قانونی به این مقوله پرداختهاند اما در گفتگو با مهدی اسماعیلی بیدهندی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و فعال محیط زیست به ابعاد متفاوتی از این مسئله پرداخته شده است.
مافیای صنعت حیوانات خانگی
اسماعیلی بیدهندی ابتدا در خصوص مقوله پدیده «سگ گردانی» به خبرنگار مهر گفت: درواقع همزیستی بسیار نزدیک با حیوانات به ویژه سگها و آن هم در حریم داخلی خانهها، مقولهای است که با توجه به زیست اجتماعی حاکم بر جامعه ایرانی و انگارههای فرهنگی و تاریخی این مرز و بوم، امری عادی و رایج نبوده و همواره در صورت نیاز به بهره برداری از سگها در قالب سگ نگهبان و سگ گله، فضای ویژه و فاصله مشخصی نسبت حریم خانه و اشخاص، توسط صاحبان آنها در نظر گرفته می شده است.
رشد فزاینده و قارچ گونهای از تمایل و علاقه وافر افراد مختلف به خرید سگها و نگهداری از آنها بیش از آنکه برخواسته از نیازی حقیقی و معقول باشد، ریشه در احساس نیاز کاذبی دارد که توسط مافیای صنعت حیوانات خانگی به جامعه در حال تزریق شدن است وی ادامه داد: طی سالیان اخیر شاهد رشد فزاینده و قارچ گونهای از تمایل و علاقه وافر افراد مختلف و با سطوح متفاوت مالی، تحصیلاتی و فرهنگی در لایههای مختلف اجتماع به خرید سگها و نگهداری از آنها هستیم. امری که بیش از آنکه برخواسته از نیازی حقیقی و معقول باشد، ریشه در احساس نیاز کاذبی دارد که توسط مافیای صنعت حیوانات خانگی به جامعه در حال تزریق شدن است. مافیایی که با توجه به گردش مالی مستقیم و غیر مستقیم چند صد میلیارد تومانی این حوزه در کشور در طول سال، از ابزارهای مختلفی نظیر فضای مجازی، شبکههای ماهوارهای و نیز اشخاص حقیقی در جهت ترویج این احساس نیاز بهره برداری میکنند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: لذا به تبع ایجاد این احساس نیاز در میان جامعه، افراد مختلف نسبت به خرید و نگهداری سگها و سایر حیوانات به اصطلاح خانگی اقدام کرده و به اجبار شکل دهنده یک همزیستی ناخواسته میان حیواناتشان و سایر شهروندان در محیط زیست شهری میشوند. اتفاقی که از یک سو و حسب نیاز طبیعی سگها به گردش روزانه سگها منجر میشود و از سوی دیگر وجود برخی ویژگیها در این حیوانات نظیر توجه طلبی در مقابل عدم پذیرش فرهنگی در میان اکثریت جامعه ایرانی و وجود احساس ترس از مواجهه نزدیک با آنها به ویژه در کودکان، زمینه ساز برخوردهای تعارض آمیز میان سگها و شهروندان شده و بعضاً رقم زننده اتفاقات ناخوشایند و جبران ناپذیر ناشی از حمله آنها به شهروندان بودهایم.
وی در ادامه درباره ویژگیهای مافیای صنعت حیوانات خانگی منافع آنان یادآور شد: به طور کلی وقتی صحبت از مافیا در هر حوزهای به میان میآید، دال مرکزی فعالیت آن گروه حول محور اقتصادی با هدف خلق ثروت نامشروع و در کنار آن پول شویی می چرخد. صنعت حیوانات به اصطلاح خانگی و مافیای حاکم بر آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. مافیایی که با هدف کسب ثروت به هر قیمت اقدام به توله کشیهای گسترده و در شرایط غیر استاندارد و به صورت غیر قانونی کرده، ارزهای دولتی را جهت واردات مواد مصرفی و ملزومات و ادوات مورد استفاده در این حوزه مورد استفاده قرار میدهد و در شرایطی که کشورمان درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار و تحت تحریمهای ظالمانه است، به راحتی و بدون هر گونه مشکلی نسبت به واردات و توزیع گسترده اقلام مختلف در این ارتباط اقدام میکند و این در حالی است که واردات بسیاری از کالاهای ضروری نظیر دارو و واکسن با مشکلات عدیده ای روبرو است.
از نقش سلبریتی ها در توسعه فعالیت این مافیا تا ایجاد اعتیاد عاطفی
اسماعیلی بیدهندی تصریح کرد: این مافیا زنجیرهای متشکل از افراد و بخشهای مختلف است که متأسفانه از حقیقت شکل گیری وابستگی عاطفی میان انسان و حیوان اهلی شده، سو استفاده کرده و آگاهانه و با علم به آنکه ضرورت و نیازی به همزیستی نزدیک و زیر یک سقف قاطبه شهروندان ایرانی در جوامع شهری امروزی با حیوانات وجود ندارد، نسبت به ایجاد یک نیاز کاذب در میان افراد مختلف جامعه و با الگوسازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جریان ساز و یا مورد توجه جامعه نظیر سلبریتی ها و برنامههای تلویزیونی یا ماهوارهای پر مخاطب، اقدام کرده و پس از ایجاد یک اعتیاد عاطفی در میان صاحبان این حیوانات، با فروش اقلام و ادوات مورد نیاز این حیوانات و یا خدمات درمانی و مراقبتی و آرایشی و بهداشتی مربوطه سودهای کلانی را به جیب میزنند. این در حالی است که تمایل به شخصی سازی هر چیز که در مالکیت انسان است و یا تغییر آن به هر نحو که مورد پسند مالک باشد، امری توجیه شده در افکار عمومی است، سودهای بسیاری از ارائه خدماتی غیر قابل تصور نظیر جراحی تارهای صوتی حیوانات و یا اعمال جراحی زیبایی و عقیم سازی بر روی آنها، به قیمت آزار آنها و تضییع حقوق طبیعی شأن، به جیب مافیای این صنعت میرود.
واکنشهای تدافعی شهروندان در قبال مواجهه با سگها، خود زمینه ساز بروز حمله سگها در دفاع از خودشان خواهد شد و گاهی منجر به اتفاقات ناگواری به مانند اتفاقی که چندی پیش برای دختر بچهای در لواسان رخ داده بود، میشود وی در بخش دیگری از سخنانش به منازعات و تبعاتی که در پی پدیده سگ گردانی به وجود میآید، گفت: از منظر ایمنی مواجهه با سگهایی که بعضاً بدون قلاده توسط صاحبانشان به اماکن عمومی آورده میشوند، بسیار مخاطره آمیز خواهد بود؛ چرا که احتمال نزدیک شدن آنها به سایر شهروندان به لحاظ ویژگیهای غریزی از یک سو و از سوی دیگر واکنشهای تدافعی شهروندان در قبال آنها، خود زمینه ساز بروز حمله سگها در دفاع از خودشان خواهد بود. گاهی نیز شاهد ورود سگهایی به اماکن عمومی توسط صاحبانشان هستیم که اصولاً برای نگهبانی تربیت شده و به لحاظ جثه و رفتار سگهایی مهاجم به شمار میروند که حتی در مواردی صاحبان آنها نیز قدرت کنترل فیزیکی آنها را به راحتی نداشته و در صورت حمله این سگها به افراد شاهد رخ دادن اتفاقات ناگواری به مانند اتفاقی که چندی پیش برای دختر بچهای در لواسان رخ داده بود، خواهیم بود.
نظر شما