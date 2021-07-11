برد یک نیمه ای انگلیس مقابل ایتالیا با سریعترین گل تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، فینال شانزدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های اروپا ساعت ۲۳:۳۰ دوشنبه شب بین تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و ایتالیا در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار شد.

نیمه نخست این دیدار با تک گل انگلیس به پایان رسید.

لوک شاو (۲) برای سه شیرها گلزنی کرد. او در ثانیه ۱۱۷ این دیدار روی ضد حمله‌ای که «هری کین» طراحی کرد به داخل محوطه جریمه آبی لاجوردی‌های ایتالیا نفوذ کرد تا سانتر دقیق «جردن تریپیه» را با شوت محکم خود وارد دروازه «دوناروما» کند.

شاو با گلی که امشب زد موفق به ثبت سریع‌ترین گل در تاریخ فینال این رقابت‌ها شد.

گل زودهنگام انگلیس باعث شد تا دو تیم در دقایق ابتدایی بعدی، سعی بر آرام کردن توپ کنند و بتوانند از هیجان بازی کاسته و تاکتیک مربیان خود را در زمین پیاده کنند.

شاگردان «روبرتو مانچینی» در ایتالیا با حملاتی که «جورجینیو» و «وراتی» طراحی می‌کردند سعی بر خلق موقعیت برای «اینسینه»، «ایموبیله» و «کیه زا» داشتند اما دفاع منطقی و پرقدرت انگلیس مانع از ایجاد موقعیت خطرناک روی دروازه «جردن پیکفورد» شد.

انگلیسی‌ها هر چه از زمان بازی گذشت تلاش بر حفظ توپ در میانه میدان داشتند اما پاس‌های بلند ایتالیایی‌ها باعث بالا رفتن سرعت بازی شده بود تا در نهایت نیمه اول با دفاع منطقی انگلیسی‌ها همراه بوده و گلی را برای ایتالیا به همراه نداشته باشد.