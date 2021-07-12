رضا صفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت احداث تونل گردنه «کلوسه» در فریدونشهر اظهار داشت: در فصل زمستان با بارش نخستین برف در این گردنه با قطع برق و ارتباطات و راه‌ها مواجه بودیم اما با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان راهدارخانه جدید ایجاد شد و مدت زمان بازگشایی راه از ۷۲ ساعت به ۱۲ ساعت کاهش یافت.

وی افزود: همچنین با اعتباری بالغ بر ۱.۵ میلیارد تومان پنج دکل فشار قوی برق ایجاد و موجب پایداری شبکه برق برای هشت روستای پشتکوه شده است.

احداث تونل گردنه «کلوسه» یکی از مطالبات دیرینه و بحق مردم پشتکوه است

فرماندار فریدون‌شهر با بیان اینکه احداث تونل گردنه «کلوسه» یکی از مطالبات دیرینه و بحق مردم پشتکوه است، افزود: مشاور این پروژه با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان در حال تهیه نقشه و طرح است و برای اجرای فاز نخست این پروژه، هزینه ۳۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات ملی و استانی پیش‌بینی شده است.

صفری گفت: مجموع اعتبارات هزینه شده در حوزه‌های مختلف شهرستان در پنج سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است که در بخش عمران روستایی، کشاورزی و اشتغال و توسعه زیرساخت‌های شهرستان نقش مؤثری داشته است.

فریدون‌شهر از لحاظ امنیت در ردیف شهرستان‌های برتر است

وی با بیان اینکه این شهرستان از لحاظ امنیت و پایداری شاخصه‌های آن در ردیف شهرستان‌های برتر استان قرار گرفته است، گفت: با وجود شرایط خاص شهرستان با اقدامات به موقع شورای تأمین تاکنون هیچ گونه تهدید امنیتی نداشتیم، به منظور ارتقای شاخصه‌های امنیت پیگیر احداث کلانتری در شهر برف انبار هستیم.

فریدون‌شهر دارای ۳۶ جاذبه گردشگری است

فرماندار فریدون‌شهر در ارتباط با اشتغال و کارآفرینی در این شهرستان، گفت: این شهرستان به لحاظ شاخصه‌های طبیعی دارای ۳۶ جاذبه گردشگری و دارای رتبه نخست استان در این زمینه است و ظرفیت و علاوه بر گردشگری پتانسیل زیادی نیز در زمینه‌های کشاورزی و دامداری دارد.