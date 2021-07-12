قابلیت ارسال ویدئو و تصاویر حذف شونده در واتس اپ عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، واتس اپ قابلیت ارسال تصاویر و ویدئوهای حذف شونده را به طور آزمایشی در نسخه بتا برای کاربران عرضه کرده است.

این ویژگی جدید که View Once نام دارد روز جمعه در نسخه بتا iOS عرضه شده است. البته پیش از آن قابلیت مذکور در ماه ژوئن در نسخه بتای اندروید نیز افزوده شده بود.

این پیام رسان به فیس بوک تعلق داد و عرضه View Once نیز در راستای تلاش شرکت مادر برای ارائه قابلیت‌هایی مشابه ویژگی‌های محبوب اسنپ چت و اینستاگرام است.

طبق اطلاعات انتشار یافته در وب سایتWABetaInfo، این قابلیت جدید مانعی برای ثبت اسکرین شات از تصاویر و ویدئوهای حذف شونده نیست. همچنین در صورت ثبت اسکرین شات از محتوای مذکور، به فرستنده محتوا اطلاع رسانی نمی‌شود.

در کنار این موارد کاربران با استفاده از View Once می‌توانند ببینند محتوایشان چه زمان مشاهده شده است. جزئیات دیگر مانند چه کسی ویدئو یا تصویر را دیده نیز در بخش اطلاعات پیام (Message Info) قابل مشاهده خواهد بود.

واتس اپ در حال حاضر به کاربرانش اجازه می‌دهد پیام‌هایی ارسال کنند که پس از ۷ روز به طور خودکار حذف می‌شوند.