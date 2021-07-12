 «دانشنامه جواد الائمه (ع)» در خراسان رضوی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با سالروز شهادت امام جواد (ع) آیین رونمایی از «دانشنامه جواد الائمه (علیه السلام)، شرح جامعی از تاریخ و سیره امام جواد (ع) با حضور آیت الله سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری، نویسنده کتاب، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر سبزیان، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی و اساتید حوزه و دانشگاه توسط اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی برگزار شد.

آیت الله سیدابوالفضل اشکذری نویسنده کتاب در این آیین با اشاره به ۱۴ تیر ماه عنوان روز قلم این روز را به همه اصحاب قلم تبریک گفت و افزود: هم قلم و هم بیان دو محبت الهی می‌باشد که دو نقطه مشترک دارد، و آن این است که هر دو برای کشف معارف و برای کشف ضمائری که کسی اطلاع ندارد در اختیار انسان‌ها قرار گرفته‌اند.

نویسنده کتاب در ادامه افزود: درباره امام جواد (ع) تعابیر گوناگونی بیان شده است که یک تعبیری که مکرر بیان شده بحث مبارک و با برکت بودن حضرت می‌باشد. ولی به نقل از امام رضا (ع) در مورد امام جواد (ع) افزود: امام فرمودند، در تاریخ اسلام هرگز فرزندی که بابرکت‌تر از او بر شیعیان باشد به دنیا نیامده است، که این نیاز به پژوهش و درایت دارد.

وی ادامه داد: در روایت آمده مومن با درایت است که رشد می‌کند و به گفته بزرگان اهل روایت بسیار است ولی اهل درایت بودن مهم است.

آیت الله طباطبایی اشکذری با بیان روایاتی متعدد به برکت حضور آن حضرت پرداختند و در ادامه درباره تولید کتاب گفت: تولید کتاب توسعه علم و عامل حفاظت و سیاحت بر علم است. کتاب سبب رشد و کمال می‌گردد و با جهل اجتماعی مبارزه می‌کند. حضرت امام خمینی (ره) تاکید فراوانی بر تاثیر کتاب بر شفافیت در حوزه علمی و ایجاد یک حرکت فرهنگی در مسیر جامعه سازی می‌باشد داشت و معتقد بود زمانی که اینها را در کنار هم می‌گذاریم در مسیر ظهور امام زمان (عج) حرکت می‌کنیم.

وی در خصوص وضعیت موجود کتاب در جامعه گفت: بعضیها به کتابهای دینی نگاه خاصی دارند که این نگاه، نگاه استعماریست که باید به این دسته از افرادگفت: کتاب دینی کتاب علمی می‌باشد. ما فارغ التحصیلان دانشگاه را عالمان جامعه می‌دانیم ولی اجازه نمی‌دهیم زحمات اساتید دینی زیر پا گذاشته شود.



مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن تسلیت ایام شهادت ابن الرضا (ع) حضرت جواد الائمه (ع)، جوان‌ترین پیشوا، رونمایی از کتاب فاخر «دانشنامه جواد الائمه (ع)» را مایه مباهات کتابخانه های عمومی استان دانست.

علی اکبر سبزیان در ادامه از خریداری این کتاب برای کتابخانه های عمومی استان خبر داده و افزود: معتقدیم امروز برای زیست مومنانه و سبک زندگی دینی، قطعاً نیازمند منابعی هستیم که زیباییهای کلام اهل بیت در آن نهفته است.

وی ضمن تشکر از نویسنده کتاب افزود: کمتر به سیره امام جواد (ع) پرداخته شده است و تالیف این کتاب قطعاً مورد توجه علاقه مندان به سبک زندگی ائمه قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محسن دعایی، مدیر موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی نور مشهد مقدس و استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه در این آیین گفت: این دانشنامه یک دایره المعارف و یک شاهکار حقیقیست که به رشته تحریر درآمده است.

وی در ادامه افزود: این دانشنامه دارای بخشهای پنجگانه است که بخش اول مشخصات فردی امام جواد (ع)، بخش دوم فضائل امام در چهار فصل مورد بررسی قرار گرفته، بخش سوم سیره امام جواد (ع)، بخش چهارم مناظره‌های امام و بخش پنجم سخنان حضرت می‌باشد.

در پایان حجت الاسلام و المسلمین عباس فرازی نیا، مدیر ارتباطات حوزوی و امور فرهنگی آستان قدس رضوی نیز در مورد دانشنامه جواد الائمه (ع) گفت: چه زیباست قلم در راه فضائل ائمه اطهار به حرکت در بیاد آن هم محضر میوه دل امام رضا (ع) امام جواد (ع) که مولود مبارک ائمه برای رسالت شیعیان جهان است.

وی در ادامه گفت: راوی می‌گوید امام رضا (ع) را دیدند در حالی که امام جواد (ع) را در آغوش داشت و طواف می‌کرد. رفتم جلو و گفتم اجازه بدهید ادامه طواف را من مرکب حضرت باشم، حضرت فرمودند، بر خوب سوار و خوب مرکبی نشسته‌اند و اجازه این کار را نداد.

اما می‌بینیم وقتی مصلحت اهل بیت اقتضا می‌کند حضرت این میوه دل را در مدینه در سن ۵۵ سالگی می‌گذارد وتنها به خراسان می‌آید، تا اینجا مکتب اهل بیت تثبیت شود و ما ریزه خوار خان وجودی حضرت باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین عباس فرازی نیا در ادامه گفت: می‌بایست یاد شود که ۲۵۷ نفر شاگرد در مکتب امام جواد (ع) تربیت شده‌اند و شبکه ولایت از زابل تا مصر تحت مدیریت امام جواد (ع) بود که همین تعالیم در زمان امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) تقویت شد تا شیعه بتواند، امام غایب از نظر را به عنوان امام بپذیرد.