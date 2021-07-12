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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۶

طرح‌های فناورانه در حوزه معدن حمایت می شوند

طرح‌های فناورانه در حوزه معدن حمایت می شوند

معاونت علمی و فناوری اعلام کرد طرح های حوزه معدن حمایت می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، داود حبیبی کیا معاون امور معادن طرح توسعه فناوری‌های زمین‌شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به این‌که زمینه برای ورود شرکت‌های خلاق به حوزه تولید و خدمات فناورانه معدنی فراهم شده است، ادامه داد: بر همین اساس، معاونت علمی در قالب فراخوانی دائمی از ایده‌های نوآورانه این حوزه حمایت می‌کند.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۶۰۰ شرکت خلاق در سطح جهان به پردازش داده‌های معدنی و ارائه تجهیزات و خدمات فناورانه برای تسهیل این کار مشغول هستند.

وی گفت: اکنون بالغ بر ۶۰ شرکت دانش‌بنیان و خلاق نیز در کشورمان خدمات فناورانه معدنی را ارائه می‌دهند.

کد مطلب 5255971

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