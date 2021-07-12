چالش جدی صنعت مرغ؛از سرکوب قیمتی توسط دولت تا تلفات ناشی از گرما

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر شرایط تولید مرغ را نامطلوب توصیف کرد و گفت: متأسفانه طی هفته‌های اخیر، تولید مرغ دچار چالش‌های جدی شده است.

وی کاهش تولید، تلفات و عدم وزن گیری مناسب مرغ‌ها را بخاطر استرس گرمایی از جمله این چالش‌ها عنوان و اضافه کرد: گرمای شدید علاوه بر اینکه باعث شده مرغ‌ها به وزن مناسب نرسند، باعث ایجاد تلفات در جمعیت آنها نیز شده است.

این فعال بخش خصوصی همچنین با اشاره به تداوم کمبود جوجه یک روزه از بی توجهی مسئولین به این مسأله انتقاد کرد و گفت: ماه‌هاست که با کمبود و گرانی جوجه یک روزه مواجه هستیم و این مشکل کماکان پابرجاست.

اسدالله نژاد با بیان اینکه قیمت جوجه یک روزه هم اکنون بالای ۷۵٠٠ تومان است، افزود: این در حالی است که نرخ مصوب جوجه یک روزه گوشتی ۴٢٠٠ تومان است.

وی همچنین از سیاست دولت در سرکوب قیمت مرغ علیرغم افزایش قیمت نهاده‌ها انتقاد کرد و افزود: بعد از اینکه قیمت مرغ ٢۴ هزار و ٩٠٠ تومان تعیین شد، هم شاهد افزایش نرخ مصوب نهاده‌ها بودیم و هم قیمت جوجه یک روزه افزایش شدید داشته اما نرخ مصوب مرغ تغییری نکرده و دولت به بهانه حمایت از مصرف کنندگان، زیر بار اصلاح قیمت نمی‌رود که منطقی نیست.

این فعال بخش خصوصی تأخیر بیش از یک ماه در بارگیری نهاده‌های دامی را پس از خرید این محصولات، از دیگر مشکلات مرغداران عنوان کرد.