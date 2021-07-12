واتس اپ هدف شکایت سازمان مصرف کنندگان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واتس اپ امروز با انبوهی از شکایات از سوی سازمان مصرف کنندگان اروپا (BEUC) و سازمانهای دیگر روبرو شد که دلیل آن به روز رسانی قانون حریم خصوصی این اپ است. این به روز رسانی سبب کوچ تعداد زیادی از کاربران از آن شده است.
واتس اپ در ماه ژانویه طی یک به روز رسانی اعلام کرد اطلاعات کاربران را به فیس بوک و دیگر شرکتهای زیرمجموعه آن به اشتراک میگذارد. همچنین این پلتفرم ادعا میکند این تغییر فقط مربوط به کسب وکارها است و درباره کاربران عادی و چت های خصوصی اعمال نمیشود.
در این میان سازمان مصرف کنند گان اروپا (BEUC) و ۸ عضو آن به این تغییرات اعتراض کردند و شکایاتی را در کمیسیون اتحادیه اروپا و شبکه از مقامات حمایت از مصرف کننده اتحادیه اروپا ثبت کردند. آنها ادعا میکنند واتس اپ به طور غیرقانونی به کاربران فشار میآورد تا سیاستهای جدید را قبول کنند.
این گروهها در بیانیهای مشترک اعلام کردند: محتوای این به روزرسانی ها، ماهیت، زمانبندی و اعلام آن به کاربران فشار میآورد و آزادی انتخاب را نقض میکند. به این ترتیب به روزرسانی های مذکور دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره روشهای تجاری ناعادلانه را نقض میکنند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: واتس اپ نتوانسته به طور روشن و شفاف ماهیت تغییرات را توضیح دهد. این ابهام مضاعف بر نقض قوانین مصرف کننده اتحادیه اروپا است که شرکتها را موظف میکند شرایط را به طور شفاف و واضح توضیح دهند.
این گروهها از شبکه مقامات حمایت از مصرف کننده اتحادیه اروپا و مقامات حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا خواستهاند با همکاری یکدیگر نگرانیهای حریم خصوصی و نقض قوانین مصرف کننده را بررسی کنند.
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