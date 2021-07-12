به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده در آئین افتتاح طرح ملی وزارت راه و شهرسازی که صبح امروز دوشنبه ۲۱ تیر با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور به بهره برداری رسید گفت: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن ۲۰ ماه به طول انجامید و تمام مراحل مورد نظر اعم از برنامه ریزی، پروانه ساخت، نظام مهندسی، تعیین پیمانکار و … در همین ۲۰ ماه انجام شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: علیرغم کرونا و مشکلات اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در طرح‌ها داریم.

محمودزاده یادآور شد: امروز از یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد برنامه ریزی برای ساخت مسکن، ۵۳۰ هزار واحد مسکونی در دست اجراست که امروز بیش از ۵۱ هزار واحد آن افتتاح می‌شود.

معاون مسکن وزارت راه با تاکید بر اینکه از تجربه‌های قبلی در پروژه‌های ساخت مسکن استفاده کردیم، گفت: به عنوان مثال پروژه‌ای که امروز در پرند افتتاح می‌شود در طول ۱۴ ماه ساخته شده و با کیفیت خوب مراحل ساخت آن از ابتدای سال ۹۹ آغاز شد و امروز به بهره برداری می‌رسد.

محمودزاده به استفاده وزارت راه و شهرسازی از حداکثر توان سازنده‌ها، تعاونی‌ها و واگذاری‌های عمومی اشاره کرد و گفت: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر واگذاری گروهی زمین به متقاضی را داشتیم تا خود مردم واحدها را بسازند. همچنین با احتساب پروژه‌های مشارکتی ۳۵ درصد بیشتر از ۴۰۰ هزار واحد متعهد شده در حال ساخت است. ساخت ۵۰۰ هزار واحد نیز در حال ورود به پروژه است.

وی یکی از ویژگی‌های طرح اقدام ملی مسکن را تأمین همزمان خدمات روبنایی و زیربنایی دانست و یادآور شد: از توان اقتصادی بخش خصوصی نیز حداکثر استفاده را کردیم به گونه‌ای که ۷۰ هزار واحد مشارکتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است.

معاون وزیر راه تاکید کرد: امروز ۱۱ هزار و ۶۳۳ واحد نیز در بافت فرسوده تهران افتتاح می‌کنیم ومجموعا از ۵۳۰ هزار واحد در دست ساخت، ۸۰ هزار واحد به نوسازی بافت فرسوده اختصاص دارد.

به گفته محمودزاده، هزینه ساخت وخدمات هرمتر مسکن ملی ۴ میلیون تومان است.