۲۷ هزارگردشگر سلامت در ۳ ماه اول/B۲B را وارد ادبیات گردشگری کردیم

به‌گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ارائه گزارش عملکرد معاونت گردشگری با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون گردشگری کشور و مدیران معاونت گردشگری در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

علی‌اصغر مونسان در این جلسه گفت: در دوره مدیریتی خودم تلاش کردم تا از توان افراد داخل وزارتخانه حداکثر بهره را ببرم و تمام انتصابات براساس شایسته‌گزینی باشد. خوشحالم هر سه معاون حوزه‌های تخصصی وزارت از درون مجموعه انتخاب شدند. همچنین سعی کردم اختیارت حداکثری به معاونان برای انتخاب مدیران مجموعه‌َشان را بدهم تا بتوانند فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را منسجم انجام دهند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اقدامات بین‌المللی انجام شده، گفت: اقدامات خوبی در سطح بین‌الملل انجام شد و ارتباط خوبی نیز با سازمان جهانی گردشگری برقرار کردیم و جایگاه ایران در این سازمان بالا رفت و این افتخار بزرگی برای ماست. به طوری‌که وقتی در اجلاس‌های مختلف بین‌المللی شرکت می‌کردیم هیئت‌های خارجی از کشورهای مختلف تقاضای ملاقات داشتند.

او افزود: طی چهار سال اخیر پروژه‌های زیادی افتتاح شد، به طوری که از ۲۲۵ هتل با ستاره‌های مختلف بهره‌برداری کردیم و به ظرفیت اقامتی کشور اضافه کردیم. همچنین بیش از ۲۰۰۰ واحد بوم‌گردی هم افتتاح شد که در این شرایط سخت اقتصادی عدد قابل توجهی است. طی این مدت تلاش کردیم تا گردشگری را سرپا نگهداریم و موجب ارتقای این صنعت با تلاش همکارانم در معاونت گردشگری و ادارات‌کل استانی شویم.

۲۷ هزار گردشگر سلامت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به کشور سفر کردند

ولی تیموری معاون گردشگری کشور در ادامه این جلسه گفت: در گذشته در معاونت گردشگری فعالیت‌های هیجانی اجرا و ریشه‌ای کمتر انجام می‌َشد، در این زمینه خلأ داشتیم و کارها برنامه محور نبود. همچنین اداره‌کل برنامه‌ریزی و نظارت معاونت گردشگری ما یک اداره بود.

او افزود: طی چهار سال گذشته دو سیاست اصلی را مدنظر قرار دادیم. در بعد بین‌المللی رفع تردید سفر به ایران انجام دادیم و بر روی کشورهای منطقه متمرکز شدیم، همین موضوع موجب شد تا تعداد گردشگران خارجی افزایش پیدا کند. سیاست بعدی ما در عرصه داخلی، توزیع سفر در سطح جغرافیایی کشور بود و آن را به عنوان سیاست اصلی انتخاب و دو برنامه برای آن اجرا کردیم یکی تنوع محصولات و دیگری ساماندهی رویدادها در تقویم بود.

تیموری تصریح کرد: در سند راهبردی گردشگری برای ۲۴ دستگاه ۷۲ حکم گرفتیم، این احکام روابط دستگاه گردشگری را با دستگاه‌هایی که به عنوان فرابخشی در این صنعت نقش دارند، مشخص می‌کند. طی این مدت توانستیم دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را در کنار هم قرار دهیم.

معاون گردشگری کشور گفت: «۲۷ هزار نفر در سه ماهه نخست سال جاری در قالب گردشگری سلامت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کشورمان سفر کردند.»

او ادامه داد: استراتژی بازاریابی را با همکاری دانشگاه تربیت مدرس آماده کردیم و در ۳۵ شاخص اصلی، اطلاعات را جمع‌آوری و بازارهای هدف را مشخص کردیم. همچنین استانداردسازی تبلیغاتی را در نمایشگاه‌های بین‌المللی در خصوص تولید محتوا انجام دادیم و اطلاعات نیز به‌روزرسانی شد و برای گردشگری فرهنگی و تاریخی، سلامت، روستایی، کشاورزی و… محتوای موضوعی تهیه و چارچوب و شیوه‌نامه برای آن‌ها آماده کردیم.

تیموری از تهیه منشور حقوق گردشگر خبر داد و تصریح کرد: از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری این منشور را آماده کردیم. منشور کاملی است و در سه موضوع حقوق گردشگر، حقوق جامعه محلی و حقوق ارائه کننده خدمات گردشگری در نظر گرفته شده است.

محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و منابع در ادامه گفت: در بحث‌های مالی سالم‌ترین حوزه وزارتخانه را داشتیم و نکته‌ای در این خصوص نشنیده‌ایم و تا به امروز مسئله‌ای در این زمینه نداشتیم که نشان‌دهنده سلامت این حوزه است. در ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور نیز این سازمان کمترین پرسش را از معاونت گردشگری وزارتخانه داشته است.

خیاطیان تصریح کرد: «دوستان ما در سازمان بازرسی کل کشور نگاهشان به معاونت گردشگری، بیشتر مبنی بر گزارش‌هایی بود که همکارانم در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که صادر کرده بودند. تمامی این موارد از تخلفات احتمالی جلوگیری می‌کرد.»

او افزود: هفته گذشته ارزیابی دولت الکترونیک را در سال ۱۳۹۹ داشتیم، با نگاهی که نسبت به حوزه فناوری اطلاعات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داشتند به عنوان دستگاه برتر در دولت الکترونیک انتخاب و معرفی شدیم. فعالیت‌هایی که در مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اتفاق افتاده است منجر شده تا به عنوان دستگاه برتر انتخاب شویم.

بازارهای منطقه اولویت توسعه گردشگری خارجی بود

لیلا اژدری مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری در ادامه گفت: در گذشته در زمینه توسعه گردشگری خارجی و بازاریابی کارهایی که انجام می‌شد بدون برنامه‌ریزی بوده است. بیشتر تمرکز بر روی جذب گردشگران اروپایی بود.

او افزود: خوشبختانه در چهار سال اخیر به سمت نقشه راه برای توسعه گردشگری رفتیم و برای نخستین بار به شکل علمی بازارهای هدف را با اولویت بازارهای منطقه، تعریف و بر روی آن کار کردیم و نتایج خوبی نیز در این خصوص به دست آوردیم. به‌طوری‌که تبلیغات‌مان نیز به سمت این بازارها رفت.

اژدری تصریح کرد: در عرصه دیجیتال نیز به سمت تولید محتوا رفتیم. یکی از آرزوهایمان این بود صنعت گردشگری وب‌سایت خوبی داشته باشد به همین دلیل ویزیت ایران را راه‌اندازی کردیم که پیشرفت خوبی دارد، البته نقص‌هایی نیز دارد.

او از برگزاری اکسپوی دبی خبر داد و تصریح کرد: این اکسپو ۹ مهر سال جاری برگزار می‌شود و سالن ۶۹ متر مربعی به گردشگری ایران اختصاص داده شده و قرار است استان‌ها تولید محتوا داشته باشند تا به صورت زنده و نمایشی برنامه اجرا کنیم.

هم‌افزایی میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با وزارت امورخارجه

محمد قاسمی مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری در ادامه بیان کرد: طی چهار سال گذشته چندین عباراتی مانند لغو روادید، بی تو بی، ویزیت ایران، گردشگری سلامت، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و… وارد ادبیات صنعت گردشگری و تبدیل به جریان‌سازی شده است.

او افزود: طی این مدت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امورخارجه ایجاد شده به طوری‌که اداره‌ای به نام اداره تسهیل گردشگر ورودی در این وزارتخانه تشکیل شده است.

قاسمی تصریح کرد: از ویژگی‌های بارز این مدت می‌توان به برقراری ارتباط با محافل بین‌المللی، اغناسازی برای لغو روادید و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی اشاره کرد.

تشکیل اتاق فکر در تمام استان‌های کشور

زاهد شفیعی مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری با اشاره به استقرار نظام جامع آموزشی در بخش گردشگری در سطح کشور گفت: در گذشته منابع آموزشی به‌روز نبودند و در گذشته هفت دوره آموزش داشتیم اما اکنون به ۵۴ دوره تخصصی آموزشی داریم. آموزش در سطح وزاتخانه ارتقا پیدا کرد و در سه سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر را آموزش دادیم. همچنین شاخص‌های ارزیابی را بازنگری و تهیه کردیم.

شفیعی تصریح کرد: سند استراتژی برند را تدوین کردیم و اتاق فکر گردشگری در تمام استان‌ها شکل گرفت به‌طوری‌که امروز از ظرفیت یک هزار نخبه استفاده می‌کنیم.

راه‌اندازی سامانه ثبت تور برای جلوگیری از تورهای غیرمجاز

اسماعیل برات معاون اداره‌کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در ادامه عنوان کرد: اقدامات خوبی طی سال‌های گذشته انجام شده است. در سال گذشته آئین‌نامه دفاتر خدمات مسافرتی را اصلاح کردیم و برای هیئت دولت برای تصویب ارسال کردیم.

او افزود: در این بخش کار ریشه‌ای انجام دادیم و دفاترمان را تخصصی و دستورالعمل خانه مسافرها را تهیه و ابلاغ کردیم. سامانه ثبت تور نیز راه‌اندازی شد و جلوی تورهای غیرمجاز گرفته شد.

برات تصریح کرد: سامانه گردشگری سلامت راه‌اندازی و به شکل پایلوت اجرایی شده است، همچنین در این سامانه به وزارتخانه‌های بهداشت و امور خارجه دسترسی دادیم.