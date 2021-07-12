چگونه با توکوفرول پوست بهتری داشته باشیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، داشتن پوستی شاداب و سالم، رؤیای شیرین بسیاری از افرادی است که با انواع و اقسام مشکلات پوستی دستوپنجه نرم میکنند و هر روز با دیدن چروکهای ریزودرشت صورت خود، عمیقاً غمگین میشوند؛ اما آیا میدانستید که با مصرف منظم توکوفرول میتوانید بخش زیادی از مشکلات پوستی خود را درمان کنید و از داشتن پوستی شفاف و جوان لذت ببرید؟ با ما همراه باشید تا با توکوفرول و تأثیر آن روی پوست، بیشتر آشنا شوید.
توکوفرول چیست؟
توکوفرول یا همان ویتامین E معروفی که همه میشناسیم، یکی از انواع ویتامینهای محلول در چربی است و جزو ریزمغذیهایی است که وجود آن نه تنها برای سلامتی پوست و مو، بلکه برای عملکرد صحیح تمامی ارگانهای بدن نیز ضروری است. به عبارت بهتر، توکوفرول یکی از زیرمجموعههای ویتامین ای است و بیشتر از صد سال از کشف آن میگذرد. میتوان گفت که یکی از مهمترین دلایلی که ویتامین E را در دستهی ویتامینهای بسیار ضروری برای بدن قرار میدهد، آنتیاکسیدان بودن این ویتامین است. همانطور که میدانید، آنتیاکسیدانها، فواید بیشماری برای بدن ما داشته و نقش بسیار مهمی نیز در تقویت سیستم ایمنی ما ایفا میکنند.
توکوفرول مورد نیاز بدن خود را از کجا باید تأمین کنیم؟
هرچند که این روزها، مصرف مکملهای دارویی، رواج بسیار بالایی دارد؛ اما باید گفت که هنوز هم بهترین راه برای دریافت ویتامینهای مورد نیاز بدن، استفاده از مواد غذایی است. این اصل در رابطه با توکوفرول نیز صادق است و توصیه میشود که برای دریافت مقادیر مورد نیاز بدن و بهرهبردن از فواید این ویتامین، به سراغ مواد غذایی سرشار از توکوفرول برویم. مهمترین منابعی که با قراردادن آنها در رژیم غذاییمان، میتوانیم نیاز بدن به این ویتامین را برطرف کنیم، به شرح زیر هستند:
روغن آفتابگردان
روغن زیتون
روغن جوانه گندم
گوجهفرنگی
انبه
اسفناج
بروکلی
بادام
بادام زمینی
فندق
آووکادو
کیوی
توکوفرول، معجزهی زیبایی و جوانی
توکوفرول یا ویتامین E، در میان آن دسته از ویتامینهایی قرار دارد که سلامت پوست و موی انسان را بهصورت مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد؛ به همین دلیل نیز این روزها، شاهد مواد آرایشی و بهداشتی فراوانی هستیم که با این ویتامین غنی شدهاند تا زیبایی ظاهری مصرفکنندگان خود را به آنان برگردانند. مهمترین تأثیراتی که مصرف ویتامین ای روی پوست انسان میگذارد، به شرح زیر هستند:
جلوگیری از پیری پوست
پوست پیر و چروکیده، کابوس تلخی است که بسیاری از افراد از آن فراری هستند و به همین دلیل نیز به سراغ گزینههایی میروند که این روند را به تأخیر بیاندازد. توکوفرول، دقیقاً همان گزینهی جادویی و مؤثری است که میتواند از روند پیری پوست را آهسته کند و پوست شما را تا سالها، جوان و شاداب نگه دارد. مهمترین دلیل پیری پوست، رادیکالهای آزاد هستند؛ رادیکالهایی که همه جا حضور دارند و اثرات مخربی نیز روی پوست میگذارند. توکوفرول، یک آنتیاکسیدان بسیار قوی است که با این رادیکالها مبارزه و تأثیرات منفی آنها را خنثی میکند. بد نیست بدانید که برای بهرهبردن از خواص ضد پیری ویتامین E، علاوه بر مصرف موضعی آن، میتوانید منابع غنی این ویتامین را نیز به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
کنترل بیماری پوریازیس یا صدفک
پسوریازیس که با نامهای صدفک یا صدف پوستی هم شناخته میشود، نوعی بیماری خود ایمنی پوستی است و در دستهی بیماریهای مزمن قرار دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، مصرف ویتامین E میتواند تأثیر مستقیمی در کنترل این بیماری داشته باشد. البته باید این را هم بدانید که در مطالعات صورت گرفته، ویتامین E، در کنار چند ویتامین دیگر مورد بررسی قرار گرفته است و هنوز مطالعهای انجام نشده است که به تنهایی روی این ویتامین تمرکز داشته باشد.
مقابله با تأثیرات منفی نور خورشید
یکی دیگر از فواید توکوفرول برای پوست این است که میتواند با اثرات مخرب نور خورشید مقابله کند و مانع از رسیدن آسیبهای متعدد به پوست شود. همانطور که میدانید، اشعههای مضر و رادیکالهای آزاد نور خورشید، یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات مختلف پوستی هستند. ویتامین E، درست مانند یک سد حفاظتی در مقابل این فاکتورها عمل میکند و اجازه نمیدهد که پوست شما مشکلاتی چون لک یا پیری زودرس را تجربه کند.
بهبود علائم اگزما
اگزما، یکی دیگر از مشکلات آزاردهندهای است که بسیاری از افراد با آن درگیر هستند و از علائم مختلف آن مانند خارش، التهاب یا حتی تاول، رنج میبرند. طی بررسیهای انجام شده در سال ۲۰۱۵، مصرف مقادیر مشخصی از توکوفرول در روز، میتواند علائم این بیماری را تسکین دهد؛ بنابراین متخصصان به افرادی که با این بیماری درگیر هستند، توصیه میکنند که مصرف مواد حاوی توکوفرول را در برنامهی غذایی خود قرار دهند.
با توجه به مزایای توکوفرول برای پوست، مصرف منظم این ویتامین، یکی از بهترین کارهایی است که میتوانید برای داشتن پوستی شاداب و سالم انجام دهید. روغنهای آفتابگردان غنی شده با این ویتامین، گزینههای بسیار مناسبی هستند که میتوانید با مصرف آنها، ضمن تأمین نیازهای روزانه، مشکلات پوستی خود را نیز درمان و از بروز مشکلات جدید، جلوگیری کنید.
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