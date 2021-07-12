پیگیری قضایی عدم اجرای قانون ۳ درصد سهمیه اشتغال معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله نصر اصفهانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص پرداخت یارانه و مستمری به مددجویان اظهار داشت: بهزیستی مانند سازمان تأمین اجتماعی حقوق نمی‌دهد و تنها مجری و پرداخت کننده است؛ هرچند که برای پرداخت مستمری‌ها عقب هستیم اما رشد خوبی داشته اما به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای خانواده‌های تحت پوشش نیست و در حال حاضر حداقل پرداخت ۳۵۰ هزار تومان و حداکثر یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان است.

وی در خصوص پذیرش مددجویان تحت پوشش گفت: برای پذیرش مددجویان، سازمان بهزیستی و کمیته امداد از یک دیگر استعلام می‌گیرند و همپوشانی ندارند اما ناهماهنگی بین خیران و ارگان‌های کشور به دلیل تعدد صدور مجوزها وجود دارد و باید این امر ساماندهی شود؛ البته منابع آنها به حدی نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد و بخش بزرگی از نیازهای مددجویان توسط خیران تأمین می‌شود و بدون آنها کارها ناقص و زمین می‌ماند.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در خصوص افزایش سالمندی و زمینه‌سازی برای آن با توجه به اینکه اصفهان پنجمین شهر سالمند معرفی شده، گفت: هشدار سالمندی سال‌ها است که داده شده و باید مباحث بهداشت، درمان و طب سالمندی باید برای این قشر ساماندهی شود؛ خانه‌های اقامتی کوچکی در حوزه توانبخشی برای نگهداری شبانه روزی سالمندان در نظر گرفته شده است.

نابینایان در اصفهان موقوفه ندارند

وی در خصوص مراکز متعلق به نابینایان و موقوفه گفت: هیچ موقوفه‌ای در اصفهان برای نابینایان وجود ندارد، مجتمع هفت تیر در مجاورت سازمان بهزیستی از دو سال گذشته فعال شده اما به دلیل محدودیت استخدام هنوز نیروی استخدامی رسمی ندارد.

نصر اصفهانی افزود: اما به دلیل اهمیت خدمات به نابینایان سازمان بهزیستی هنوز پرسنل خود را در این مرکز حفظ کرده و فعالیت‌های آن را گسترش دادیم، همچنین مجتمع هفت تیر به عنوان قطب چاپ خط بریل در کشور انتخاب و شناخته شده و امیدواریم با اعتبارات مناسب برای استان‌های همجوار آن را فعال کنیم.

وی در خصوص طرح غربالگری مجلس گفت: سازمان بهزیستی مخالف طرح مجلس است و صد درصد آمار معلولان با این طرح و حذف غربالگری افزایش پیدا می‌کند و همه اسناد و اطلاعات خود را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده‌ایم. مشاوره ژنتیک در حالت ریسک بالا به مراکز مربوطه در ۱۴ شهرستان ارجاع داده می‌شود که تاکنون پنج هزار و ۱۶۷ مراجعه داشتیم و بعد از تشخیص به کمیسیون تخصصی ارسال خواهد شد که در صورت تشخیص کل هزینه آزمایشگاه را بهزیستی تقبل می‌کند و ۱۶ تا آزمایشگاه داریم.

فعالیت ۹۴ مرکز مثبتِ زندگی در اصفهان

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به مشکلات مختلف به دنبال شیوع کرونا گفت: زمانی که وضعیت شهرستان‌ها قرمز شد عملاً آموزش و پرورش بچه‌ها به عهده پدر و مادر قرار گرفت و بیکاری و مشکلات اقتصادی نیز گریبان‌گیر خانواده‌ها و اصطکاکی را به وجود آورد که در این مدت آمار تماس‌ها بر اثر خشونت در اورژانس اجتماعی رشد مختصری داشته اما چشمگیر نبوده است.

وی افزود: خط ۱۲۳ برای مشاوره نیست و تنها برای مواقع بحرانی است و خط ۱۴۸۰ خط مشاوره است؛ ۱۵۰ هزار تماس در سال ۹۹ داشتیم و تنها ۳۰ درصد پاسخ گرفتند و امیدواریم زمان این مشاوره‌ها در سامانه تلفنی افزایش پیدا کند.

نصر اصفهانی یکی از مباحث محوری سازمان بهزیستی را هوشمندسازی دانست و افزود: مراکز مثبتِ زندگی در کشور فعال و در اصفهان ۹۴ مرکز معرفی شده که مانند مجتمع‌های مددکاری گذشته کار نمی‌کند بلکه پروندهای فیزیکی در آنها حذف شده و اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار کارشناسان بهزیستی قرار می‌گیرد و قابل رصد است. از سال گذشته در حال انجام وظیفه هستند و پروندهای مربوطه بسته به محل سکونت فرد به مرکز نزدیک محل ارجاع داده می‌شود.

عدم اجرای قانون ۳ درصد سهمیه اشتغال معلولان

وی با اشاره به سه درصد سهمیه استخدام معلولان خاطر نشان کرد: بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها متأسفانه این قانون را نادیده می‌گیرند و دستگاه نظارتی مربوطه باید بر اجرای صحیح این قانون اهتمام داشته باشند.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: عدم اجرای همه قوانین معلولان را متأسفانه از چشم بهزیستی می‌بینند در صورتی که بهزیستی مطالبه‌گر است که قانون حمایت از معلولان اجرا شود و مرجع قانونی اجازه داده که هر دستگاهی در این خصوص کم کاری کرد از آن دستگاه شکایت شود. در این راستا نیز سامانه ثبت تخلف از قوانین حمایت از معلولان راه اندازی و با ارائه گزارش به دادستانی و مراجع قضائی گزارش داده می‌شود.

وی در خصوص ترنس‌ها گفت: اختلاف نظر کلی در کشور درباره این موضوع وجود دارد و بین مراجع دینی و فقهی و علوم پزشکی اختلاف هست؛ سال‌ها خدمات ترنس‌ها به پزشکی قانونی و سپس برای مشاوره به علوم پزشکی ارسالمی‌شد که بعد از ۶ ماه به تصمیم مربوطه برای تغییر جنسیت داده می‌شد اما به دلیل شکایت خانواده‌ها، دانشگاه علوم پزشکی از این کار انصراف داد و فشار برای پیگیری و حمایت از آنها به بهزیستی وارد شد.

نصر اصفهانی با بیان اینکه بخش حمایت اجتماعی ترنس‌ها به عهده بهزیستی است، گفت: ترنس با افراد دو جنسی فرق دارد و ترنس از لحاظ فیزیکی سالم است که اعتقاد درونی به جنس دیگری دارد. مشاوره به ترنس‌ها در تخصص بهزیستی نیست و متأسفانه سیاست واحدی در کشور در قبال آنها وجود ندارند و باید با همکاری علوم پزشکی بخش مشاوره را فعال و بهزیستی هم در بحث حمایت اجتماعی وظایف خود را انجام دهد.

وی در خصوص بیشترین آمار آسیب‌ها در استان اصفهان گفت: همسر آزاری، کودک آزاری و اعتیاد و عدم اشتغال در اولیت‌های آسیب‌های اجتماعی در اصفهان بوده که این آمار بر اساس تماس‌ها به اورژانس اجتماعی پیش‌بینی شده است.