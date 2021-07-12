اهدای ۳۹ هزار جهیزیه به مددجویان و نوعروسان نیازمند در سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی با تبریک سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: کمیته امداد در سال گذشته با هدف تقویت نهاد خانواده و تشویق جوانان به امر مقدس ازدواج، حدود ۳۹ هزار سری جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج به نوعروسان نیازمند و مددجویان تحت حمایت این نهاد اهدا کرد.



معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد افزود: برای تأمین این میزان جهیزیه ۲۵۹ میلیارد تومان اعتبار از سوی کمیته امداد با کمک خیران اختصاص یافت.



وی افزود: در این مدت همچنین ۴۴۴۰ مورد جهیزیه برای ازدواج مجدد بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد ارائه شد که به همین منظور بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد.



خدرویسی از پرداخت کمک‌هزینه ازدواج پسران برای جامعه هدف این نهاد خبر داد و تاکید کرد: طی سال گذشته ۶۳۴۰ مورد هدیه ازدواج به پسران خانواده‌های تحت حمایت با حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار، اهدا شد.



معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز به مناسبت ایام دهه کرامت تعداد ۱۴ هزار مورد جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد و دختران نیازمند در راستای ترویج ازدواج و تحکیم خانواده ارائه شد.