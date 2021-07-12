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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۰۶

تشکیل شورای فنی برای اعزام کاروان به بازی‌های پاراآسیایی جوانان

تشکیل شورای فنی برای اعزام کاروان به بازی‌های پاراآسیایی جوانان

سومین جلسه ستاد بازی‌های پاراآسیایی جوانان (۲۰۲۱ بحرین) برگزار و بر تشکیل شورای فنی به منظور بررسی وضعیت تیم‌ها برای حضور در این بازی‌ها تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، سومین جلسه ستاد پاراآسیایی جوانان - بحرین ۲۰۲۱ با حضور رئیس، نایب رئیس بانوان، دبیر اجرایی، سرپرست کاروان توکیو ۲۰۲۰، مدیران آکادمی، بین الملل، روابط عمومی و کارشناس فنی پارالمپیک، سرپرست خزانه داری، روسای فدراسیون های جانبازان و معلولین، نابینایان و کم بینایان، تکواندو، بدمینتون و نماینده فدراسیون تنیس روی میز برگزار شد.

محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک در ابتدای جلسه تاکید کرد که اعزام به بازی های پاراآسیایی جوانان با رسیدن به هدف پشتوانه سازی و مدال آوری در پاراآسیایی و پارالمپیک نباید فراموش شود.

محمد تابع، دبیر اجرایی در این نشست ضمن ارائه آخرین بررسی رشته های مختلف به لحاظ شانس مدال اظهار داشت: پارا دو و میدانی، پاراوزنه برداری، پاراشنا، پاراتکواندو در اولویت اول و رشته های بسکتبال با ویلچر ۵ نفری، پاراتنیس روی میز و گلبال در اولویت دوم و بوچیا و پارابدمینتون می توانند جنبه حمایتی داشته باشند.

تابع گفت: از هفته آتی، شورای فنی متشکل از مدیران و کارشناسان فدراسیون ها و کمیته ملی پارالمپیک با هدف بررسی جزئی تر رشته ها نسبت به بررسی مسائل مختلف هر رشته تبادل نظر خواهند کرد.

کد مطلب 5256321
زینب حاجی حسینی

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