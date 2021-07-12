چالش در تولید محصولات کشاورزی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر سید علی آقازاده صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در خصوص آبرسانی روستاها گفت: آبرسانی سیار در روستاها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و شاید تا پایان تابستان به ۱۲۰ تا ۱۳۰ روستا برسد که معضل بزرگی شده است، اما مسئله امروز عدم مصرف پساب در استان است. ۱۵۰۰ لیتر پساب در استان تولید می‌شود و این رقم باید مورد توجه بخش صنعت و سرمایه گذاران قرار گیرد. باید از این ظرفیت استفاده شود تا منابع آبی صنایع تأمین شود. فرمانداران باید صنایع و سرمایه گذاران را به استفاده از این ظرفیت سوق دهند.

وی ادامه داد: مردم در هر زمان که نیاز است به کمک نظام و دولت آمده‌اند، در این برهه سخت کاهش تولید برق و مشکلات آب شرب برخی از شهرها و روستاها، مردم با صرفه جویی و مدیریت مصرف به کمک آمدند همانطور که در کرونا نیز مساعدت داشتند و به صورت نسبی شرایط در حد کنترل درآمد. اگر ۱۵ درصد مصرف برق خانواده‌ها کاهش یابد در مجموع ۲ تا ۳ هزار مگاوات صرف جویی رقم می‌خورد.

موضوع آب و برق و خشکسالی به این تابستان خلاصه نمی‌شود

استاندار مرکزی تصریح کرد: موضوع آب و برق و خشکسالی به این تابستان خلاصه نمی‌شود، امسال تولید گندم در کشور به شدت افت کرده است، تا دیروز آمار خرید گندم در استان ۴۷ هزار تن بوده است، اما در مدت مشابه سال قبل به ۱۰۵ هزار تن رسیده بودیم، بر این اساس بیش از ۱۰۰ درصد شاهد افت خرید گندم در استان هستیم.

در تولید محصولات کشاورزی با چالش روبرو هستیم

وی ادامه داد: در سال گذشته ۵.۷ میلیون تن خرید انجام شد، اما امسال این رقم به ۳.۷ میلیون تن رسیده است و در واقع در تولید محصولات کشاورزی با چالش روبرو شده‌ایم. سدها نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند و اگر بارندگی در پاییز زود آغاز نشود ممکن است در آبرسانی به شهرهای بزرگ با چالش روبرو شویم و در واقع در یک کلمه نیازمند صرفه جویی هستیم.

آقازاده با بیان اینکه تلاش ما به عنوان مسئولان بیش از روزهای متعارف خواهد بود، اظهار کرد: باید تلاش بی وقفه‌ای را برای انجام وظایف داشته باشیم، تصور نکنیم که با نزدیکی به پایان مسئولیت‌ها می‌توانیم کم کاری کنیم، بلکه مهم این است که تا آخرین روز مسئولیت کار را با قدرت انجام دهیم.

استاندار مرکزی در خصوص گزارش اداره کل کتابخانه های استان مرکزی اظهار کرد: ۱.۵ سال اخیر با تعطیلی مدارس بهترین فرصت برای کتابخوانی و اهدای کتاب بود. این فرهنگ باید در استان نهادینه شود و از خیرین برای توسعه کتابخانه ها استفاده شود.

وی گفت: اگر قطعی آب یا برقی بود، مقصر کارکنان این صنعت نبوده‌اند، اما به هر حال با مشکلاتی چون خشکسالی مواجه هستیم که در مصرف و تولید برق و آب مؤثر بوده و شرایط نگران کننده‌ای را رقم زد، از طرفی شاهد رشد مصرف آب و برق هستیم به طوری که در سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش مصرف را شاهد هستیم که رقم بسیار بالایی است.

آقازاده گفت: استفاده از ماینرها، تأسیس واحدهای تولیدی و غیره را از جمله دلایل افزایش مصرف برق است و بدون تعارف در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و درآمدهای کشور بالانس نبود، نیاز و مصرف برابر نشده است و دولت نیز با سختی کشور را اداره کرد و فرصت نشد بتوانیم نیروگاه‌های بزرگ برق را احداث کنیم، هرچند که در دولت فعلی ۱۸ هزار مگاوات تولید برق رقم خورده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: دولتی‌ها باید با صرفه جویی و مدیریت مصرف در مسیر کنترل شرایط گام بردارند، البته صنایع نیز در این راستا همکاری مناسبی داشته‌اند و این مدیریت‌ها باعث شد که در روزهای اخیر برق خانگی قطعی نداشته باشد، البته این عدم قطع برق به منظور بهبود شرایط نیست، در همین لحظه با ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه هستیم و باید مدیریت مصرف را اعمال کرد.

۱۵ هزار شغل پایدار در استان راه اندازی شده است

آقازاده بیان کرد: تلاش‌های بسیاری برای توسعه شغل در استان انجام شده است و در سال گذشته ۱۵ هزار شغل پایدار ایجاد شد و اگر با طرح‌های مختلف این رقم به ۲۰ هزار شغل برسد کار بزرگی به انجام رسیده است و اگر این رقم با برنامه ریزی به ۵۰ هزار فرصت شغلی برسد نرخ بیکاری در استان که در حال حاضر کمترین نرخ در کشور است را می‌توان به کمترین حد ممکن رساند.

استاندار مرکزی در پایان با بیان اینکه روند انتقال قدرت از دولت فعلی به دولت آینده به خوبی در حال انجام است، گفت: بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور دولت سیزدهم، رؤسا و مسئولان از جمله رئیس جمهور فعلی به دیدار رئیس جمهور منتخب رفتند و وزرا یکی پس از دیگری به ارائه گزارش پرداختند و این نشان از انتقال مناسب قدرت در یک کشور مردمسالار دارد که فرهنگ مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم را به نمایش می‌گذارد.