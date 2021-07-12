موانع تولید به جای حذف، پنهان شدند/ مبنای محاسبه قاچاق چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، مجید افتخاری امروز در نشست خبری اظهار داشت: قطعی بدون برنامه طولانی و مدت برق کمر تولید را می‌شکند. تولیدکننده نمی‌داند چه مدت زمانی برق ندارد. در چنین وضعیتی جهش تولید رخ نمی‌دهد و این موضوع یک چالش در صنعت است که نه تنها باعث کم شدن ساعات کاری بلکه باعث کاهش راندمان نیز می‌شود. در ماه گذشته بسیاری از واحدهای صنعتی پنج تا شش روز مشکل برق داشتند. از سال قبل می‌دانستیم که در موضوع برق به میزان ۱۵ هزار مگاوات مشکل داریم ولی وقتی در مورد آن فکری نکردیم به همین جا هم باید می‌رسیدیم، کدام کشور پیشرو در حوزه پوشاک مشکل برق دارد؟ اگر حتی برای خاموشی‌ها هم مدیریت صحیحی وجود داشت امکان برنامه‌ریزی بود. بسیاری از این مشکلات با تعامل قابل حل است اما متأسفانه صنعت تبدیل به آتش نشانی شده که هر روز باید یک آتش را خاموش کند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران افزود: قطعی برق، قاچاق، گسترش بی‌رویه مناطق آزاد و … همه مشکلاتی هستند که صنعت پوشاک امروز با آن مواجه است. بخش عمده‌ای از بازار خود را در اختیار کشورهایی قرار داده‌ایم که ما را در کشورشان راه نمی‌دهند و حتی نمی‌توانیم در کشور آنها LC باز کنیم. بانک‌ها نیز مشکلات دیگری ایجاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این دولت اعتقادی به تولید ندارد، گفت: پنج سال پیش رئیس جمهور شهر پوشاک را کلنگ‌زنی کرد، شهر پوشاک منطقه ویژه مخصوص پوشاک بود که مسئولیت آن به شهرک‌های صنعتی سپرده شده بود اما تاکنون این پروژه پیش نرفته است. در کرونا نیز بخش خصوصی کار خود را رها کرد و به مشکلات پیش آمده مانند تأمین ماسک، لباس بیمارستان و … پرداخت ولی در مقابل جنس درجه دو و سه از چین وارد کردند و همه این شبکه را از بین بردند. موانع تولید هر روز رو به افزایش است اگر حمایتی هم وجود داشته، ناخواسته و به خاطر شرایط حاصل از تحریم‌ها بوده است.

افتخاری اضافه کرد: هیچ تشکلی با واردات رسمی مشکل ندارد تنها خواسته ما این است که در عرضه رقابت شفاف باشد حتی زمانی که واردات پوشاک به کشور آزاد بود تنها یک تا دو درصد از پوشاک‌های وارداتی به کشور به صورت رسمی وارد می‌شدند.

وی گفت: قاچاق می‌تواند به علت سهولت در حمل، اختلاف قیمت یا دیگر عوامل باشد اما باید در مورد آن فکری شود. آقای ربیعی میزان قاچاق در پوشاک را در جلسه‌ای که با رهبر داشتند هشت میلیارد دلار اعلام کردند اما شخص دیگری از دولت این رقم را یک میلیارد دلار اعلام کرد یعنی اجماعی حتی روی این اعداد وجود ندارد علت این امر آن است که آماری ندارند.

افتخاری با اشاره به مشکل مواد اولیه در این صنعت بیان کرد: وزارت صمت محدودیت‌های غیرکارشناسانه‌ای برای مواد اولیه اعمال کرد که باعث شد حتی مواد اولیه ایرانی هم ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شوند. از طرف دیگر با شیوع کرونا در سطح جهانی کالاهایی که روی دست کشورهایی مانند چین و بنگلادش مانده بود، آماده عرضه شدند.

وی با انتقاد از عدم وجود مبنای دقیق برای محاسبه قاچاق گفت: اگر شکاف عرضه و تقاضا را مبنای محاسبه قاچاق قرار دهیم لاجرم باید آمار دقیقی از عرضه و تقاضا وجود داشته باشد اما چنین آماری وجود ندارد حتی دیده می‌شود که برای اندازه‌گیری لباس بر مبنای تُن آمار می‌دهند که این امر در حوزه پوشاک معمول نیست.

افتخاری با اشاره به آمار اعلام شده از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق از ۱.۸ میلیارد به ۶۰۰ میلیون دلار گفت: حجم بازار شامل تولید و واردات است که واردات نیز به دو بخش رسمی و قاچاق تقسیم می‌شود، واردات رسمی امروزه ممنوع است و آنچه می‌ماند تولید و قاچاق است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران افزود: اگر واقعاً میزان قاچاق به یک سوم کاهش پیدا کرده است باید تغییری در اشتغال دیده می‌شد، این تغییر کجا است؟ آقای مویدی (رئیس ستاد مبارزه با قاچاق) خود غیرعلمی صحبت می‌کنند برای مثال می‌گویند ببینید پوشاک‌های خیابان جردن چگونه است در حالی که خیابان جردن ۲۰ سال پیش بورس پوشاک بود و امروز کل واحدهای فروش پوشاک در این خیابان به قدر یک طبقه یک مال نیز نیست. اگر قاچاق یک سوم شده چرا آن را در اشتغال نمی‌بینیم هر کسی که در مقابل این صحبت‌ها می‌ایستد، می‌گویند اینها کارشناس نیستند.

افتخاری گفت: برخی به جای برداشتن موانع تولید، آنها را پنهان کردند. واقعاً غیر از اینکه به چند مغازه اخطار دهیم چه کاری کرده‌ایم؟ برآورد من این است که امسال نسبت به چهار سال اخیر با میزان قاچاق بیشتری نیز مواجه باشیم.

وی اضافه کرد: با چند نفر تماس می‌گیرند تا ادعاهای خود را ثابت کنند اما این چگونه مبنای تصمیم‌گیری است کجای قانون صنفی به اتحادیه اجازه محاسبه قاچاق و دیگر مسائل مرتبط را داده است؟ هر دو تشکل به ستاد نامه زده‌اند و گفته‌اند حرف‌های آقای مویدی غیرکارشناسی است. هنوز هم بزرگترین تهدید برای این صنعت قاچاق است و بهتر است دوستان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تخصصی خود بهتر عمل کنند.

افتخاری تصریح کرد: اشتغال در صنعت پوشاک همه ساله حدود ۳۰۰ هزار نفر بود و تقریباً همان باقی مانده است مدلی که برای اندازه‌گیری قاچاق در پوشاک دارند همان روش است که در مورد سیگار یا دیگر کالاها پیش می‌گیرن.د در گزارش وزارت صمت هم در مورد تولید، اشتغال، تعداد فعالان، وارد کنندگان و … ابهام وجود دارد تنها چیزی که روی آن اتفاق نظر دارند این است که قاچاق کاهش پیدا کرده است من حاضر هستم در این مورد با آقای مویدی مناظره کنم.