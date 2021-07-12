۱۱۰۰ واحد مسکن محرومان در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح چهار واحد مسکن محرومان در بهشهر در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به توافق نامه بین سپاه و کمیته امداد، از ساخت یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکن مددجویان در سال ۱۴۰۰ خبر داد وگفت: در شهرستان بهشهر از مجموعه ۱۲۴ واحد مسکن محرومان، ۴ واحد امروز افتتاح شد که مابقی واحدهای مسکونی به تدریح در حال ساخت و افتتاح هستند.

به گفته فرمانده سپاه کربلا ۵۷۰ میلیون تومان هزینه ساخت این چهار واحد مسکونی شد که توسط خیرین، گروه‌های جهادی و اعتبارات بهزیستی و کمیته امداد تأمین شد.

سردار مسلمی در ادامه با تصریح بر اینکه تأمین واحد مسکونی برای محرومین یکی از وظایفی است که بر عهده ما نهاده شده است خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم در زمینه ساخت خانه محروم دغدغه کوچکی از مردم را برطرف و خدمتگزار لایقی برای مردم استان باشیم.