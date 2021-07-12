پیشرفت فیزیکی قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال به نیمه رسید

سعید شاهسواری در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۱ مشاور و پیمانکار در قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال در حال فعالیت هستند گفت: همه این شرکتها داخلی بوده و در حال حاضر هیچ مشاور یا پیمانکار خارجی در پروژه حضور ندارد؛ ضمن اینکه هیچ فعالیت اجرایی در این قطعه نداریم که توسط پیمانکاران یا مهندسان ایرانی قابل احداث نباشد.
وی ادامه داد: تأسیسات خاص پروژه قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال تماماً از شرکتهای تولیدکننده ایرانی تأمین میشود؛ ۲ هزار و ۶۰۰ نیروی انسانی نیز در این قطعه از آزادراه مشغول کارند؛ چندین برابر این تعداد هم در خارج از پروژه، عملیات اجرایی آن را پشتیبانی میکنند.
مدیرعامل آزادراه تهران-شمال افزود: این عملیاتهای پشتیبانی شامل کارخانجات سیمان، شن و ماسه، شرکتهای فولادی و تولید آهن آلات و میلگرد و همچنین پیمانکاران حمل سیمان و آهن آلات میشود.
میزان پیشرفت پروژه و طولانیترین تونل غرب آسیا
شاهسواری تأکید کرد: پیشرفت فیزیکی هر دو باند قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال ۴۸ درصد است؛ ولی در باند اول (باند رفت) که اولویت ماست، پیشرفت پروژه در حال حاضر ۶۶ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: ما از محدوده پیچ سرهنگ در جاده چالوس یک خروجی به سمت تونل البرز در استان البرز خواهیم داشت که طول آن ۷۰۰ متر است؛ طول این تونل ۶ هزار و ۴۰۰ متر بوده و دهانه شمالی آن در استان مازندران قرار دارد.
این مقام مسئول یادآور شد: پیشرفت فیزیکی داخل تونل البرز بالای ۹۵ درصد است.
همه تونلهای آزادراه تهران-شمال تحت پوشش آنتن دهی تلفن همراه
شاهسواری تصریح کرد: زیرساختهای پوشش دهی آنتنهای تلفن همراه نیز با شرکت آزادراه تهران-شمال است و خودمان آن را انجام میدهیم؛ احداث فیبر نوری در طول مسیر بر اساس مکاتباتی که با اپراتور تلفن همراه داشته ایم، در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام تونلهای بلند قطعه یک آزادراه تهران-شمال نیز تحت پوشش آنتن دهی شبکههای تلفن همراه هستند؛ در آن بخشهایی از مسیر که مشکل داشته، مکاتبه کرده ایم و پیگیریم تا این نواقص برطرف شود.
نصب تلفنهای اضطراری در تونلها برای اطلاع رسانی سوانح
به گفته مدیرعامل آزادراه تهران-شمال، در تونلهای طولانی آزادراه تهران-شمال، علاوه بر ایجاد زیرساختهای پوشش تلفن همراه، سیستمهای تلفن اضطراری و پیجینگ برای دستگاههای امدادی در صورت بروز سوانح نصب کرده ایم؛ اگر جایی تلفنم همراه به هر دلیلی پوشش نداشته باشد، مسافران میتوانند با استفاده از تلفن اضطراری، درخواست خود را به اتاق مونیتورینگ ارسال کرده و از آن سوی خط نیز امکان مکالمه با مسافران وجود دارد.
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