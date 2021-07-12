۶ کشته در جریان اعتراضات هواداران «جاکوب زوما»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، در پی تداوم اعتراضات گسترده طرفداران «جاکوب زوما» رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی در شهرهای مختلف این کشور، دستکم ۶ نفر کشته و ۲۱۹ نفر نیز بارداشت شدند.

بر اساس این گزارش، حزب دفاع ملی آفریقای جنوبی که از زوما حمایت می‌کند، اعلام کرده که ارتش این کشور خشونت را شعله‌ور ساخته و با استقرار نفربرهای نظامی و نیروهای ضد شورش در خیابان‌های مختلف آفریقای جنوبی، با معترضین درگیر شده است.

لازم به ذکر است، «جاکوب زوما» رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی، روز هشتم تیر ماه به جرم اهانت به دادگاه، به ۱۵ ماه حبس محکوم شد.

زوما که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ قدرت را در دست داشت، از اجرای حکم دادگاه مربوط به حضور مقابل کمیسیون دولتی و ارائه شواهدی در رابطه با تحقیقات فساد سرپیچی کرده بود.

وی به ترویج فرهنگ فساد در دوران ۹ ساله ریاست جمهوری‌اش متهم بود. زوما هرگونه اتهام مرتبط با تصرف اموال دولتی را تکذیب کرده و وکلایش بازجویی‌ها را تلاشی برای به دام انداختن و تحقیر او توصیف کردند.

رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی همچنین با ۲ سال زندان به دلیل اتهام‌هایی مبنی بر مجاز دانستن خود برای غارت از خزانه دولت در طول تقریباً ۹ سال دوران ریاست جمهوری مواجه است.

زوما در سال ۲۰۱۸ از سوی حزب حاکم «کنگره ملی آفریقایی» برکنار شد و «سیریل رامافوسا» جانشین او شد.