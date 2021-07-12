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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۵۵

نیروی دریایی روسیه خبر داد؛

مانور نظامی روسیه در دریای سیاه برگزار شد

مانور نظامی روسیه در دریای سیاه برگزار شد

ناوگان نیروی دریایی روسیه مستقر در دریای سیاه از برگزاری تمرینات نظامی با حضور دو ناوچه روسی «گریگوروویچ» و «اِشِن» در دریای سیاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ناوگان نیروی دریایی روسیه مستقر در دریای سیاه از برگزاری تمرینات نظامی با حضور دو ناوچه روسی «گریگوروویچ» و «اِشِن» در دریای سیاه و حملات بخش های مختلف این ناوگان علیه دشمن فرضی در این دریا خبر داد.

بر اساس این گزارش، ناوگان نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که در جریان این تمرینات نظامی، یک هواپیمای بدون سرنشین ناشناس توسط سیستم‌های شناسایی ناوگان دریای سیاه ردیابی شده و کلیه مشخصات مربوط به فرود این هواپیما بر روی عرشه ناو جنگی در حال حرکت در آب‌های بی طرف نیز ثبت شد.

نیروی دریایی روسیه همچنین در جریان برگزاری این تمرینات نظامی، موشک های هدایت شونده پیشرفته خود را مورد آزمایش قرار دادند.

خبرگزاری تاس در توضیح این تمرینات نظامی نوشت که این اقدام روسیه در پاسخ به مانور نظامی اخیر ناتو به نام «نسیم دریا» انجام شده که از تاریخ ۲۸ زوئن الی ۱۰ جولای با شرکت اوکراین، آمریکا، کانادا، انگلیس، هلند، رومانی، بلغارستان، یونان، ترکیه، لتونی و دیگر کشورهای عضو ناتو در دریای سیاه برگزار شد.

کد مطلب 5256525

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