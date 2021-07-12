کارهای وزارت میراث فرهنگی خوب پیش می رود چون وزیر به مجلس نرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با معاون امور مجلس، حقوقی و استانها و مدیران کل این معاونت، عصر دوشنبه ۲۱ تیر برگزار شد.
در این نشست که در محل سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، جواد واحدی معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مدیران کل این معاونت به ارائه گزارش عملکرد خود در حضور علی اصغر مونسان پرداختند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این نشست با اشاره به عملکرد، معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها، گفت: این معاونت تلاشهای خوبی داشته است، از جمله در حوزه مجلس و نیز حقوقی که دو بخشی است که فعالیتهای آنها مرتبط با حوزههای خارج از این وزارتخانه است، فعالیتها و تلاشهایی که شده ارزشمند است و اگر خوب عمل نمیشد، حل و فصل آنها وقت زیادی از وزارتخانه میگرفت.
کمترین بازخورد منفی در معاونت حقوقی، مجلس و استانها
او اضافه کرد: در حوزه معاونت حقوقی، مجلس و استانها، صفر تا صد کار به خوبی پیش میرود و کمترین بازخورد منفی را از این معاونت داشتیم. من به سهم خودم از تک تک مدیران کل و کارشناسان این معاونت تشکر میکنم. فعالیتهای مدیران کل این معاونت را به صورت کامل میدیدم و در جریان اقدامات آنها هستم.
مونسان در ادامه گفت: آرامشی که داریم ماحصل زحمات و تلاشهای معاون، مدیران کل و کارشناسان معاونت حقوقی، مجلس و استانها است. این معاونت به خوبی کارها را پیش برده و در حقیقت نقطه اتکای وزیر و سایر بخشهای وزارتخانه است.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: حوزه استانها نیز موضوع مهمی است که در معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها، وظایف مرتبط با این بخش دنبال میشود، در این حوزه نیز این معاونت عملکرد خوبی داشته است و کارهای بسیار ارزشمندی انجام شده است.
تشکلهای مردمنهاد یک جریان است
مونسان ادامه داد: یکی دیگر از حوزههای این معاونت، تشکلهای مردمنهاد است، تشکلها یک ظرفیت بسیار بزرگ و در حقیقت یک جریان هستند. با توجه به تعداد بالای آثار فرهنگی تاریخی در کشور میتوان از این جریان و از این ظرفیت برای صیانت هرچه بهتر از آثار فرهنگی تاریخی کشور بهره برد.
این مقام مسئول در ادامه به فعالیتهای ادارهکل حقوقی در معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها اشاره کرد و افزود: حجم پروندههایی که در این ادارهکل بررسی شده، بسیار بالا است اما همکاران این ادارهکل به خوبی توانستهاند کارها را انجام دهند. تلاش زیادی در این ادارهکل شده و خوشبختانه بسیاری از پروندهها نیز به نفع وزارتخانه به اتمام رسیده است. در موضوع املاک نیز در این ادارهکل اقدامات خوبی انجام شده که البته با توجه به اهمیت املاک ضرورت دارد کمیتهای در این خصوص تشکیل شود.
معاونت حقوقی، مجلس و استانها، فرا قوهای است
جواد واحدی معاون حقوقی، مجلس و استانهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در این نشست در سخنانی با تشریح مهمترین فعالیتها و اقدامات این معاونت گفت: بیحاشیه بودن وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و کارآمدی و پاسخگو بودن باعث شده تا فعالیتهای این معاونت به خوبی انجام شود.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خاطرنشان کرد: حضور نیافتن وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در کمیسیونهای مختلف برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان و عدم دریافت کارت زرد از مجلس توسط مونسان، نشان از این است که کارهای مرتبط با این وزارتخانه با کمترین مشکلی پیش میرود و به خوبی انجام میشود.
فعالیت ۹۰۷ تشکل مردمنهاد
حسین الهبداشتی مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکلهای مردمنهاد نیز در این نشست در سخنانی به تشریح گزارش این ادارهکل پرداخت و گفت: در حال حاضر ۹۰۷ تشکل مردمنهاد در هر سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فعال است که ۲۱۶ تشکل در حوزه میراثفرهنگی، ۱۷۳ تشکل در حوزه گردشگری، ۷۲ تشکل در حوزه صنایعدستی و سایر آنها به صورت مشترک در دو یا سه حوزه مأموریتی این وزارتخانه فعال هستند.
الهبداشتی گفت :۴۰ تشکل مردمنهاد در سطح بینالمللی فعالیت دارد و استان گلستان با ۲۰۰ تشکل مردمنهاد، دارا بیشترین تشکل در بین ادارا ت کل استانی است.
او به مهمترین اقدامات و برنامههای این ادارهکل اشاره کرد و افزود: یکی از فعالیتهای مهم این ادارهکل برگزاری جشنواره سمنها سین هشتم است که از تا کنون سه دوره آن برگزار شده است.
نادر زینالی سرپرست دفتر امور مجلس و هماهنگی استانها نیز در این نشست به تشریح مهمترین فعالیتهای این ادارهکل پرداخت و گفت: هماهنگی برای دیدار وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با نمایندگان مجلس، دعوت از اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس برای بازدید برخی جاذبههای گردشگری و آثار فرهنگی تاریخی استانهای مختلف، برگزاری نشست دکتر مونسان با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای گوناگون از جمله کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اجتماعی و فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی و … از مهمترین فعالیتهای این ادارهکل به شمار میآید.
او خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات مهم این ادارهکل برنامهریزی برای دیدار و برگزاری نشست وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با نمایندگان مجلس است به گونهای که تا کنون دکتر مونسان با دهها نماینده مجلس دیدار و گفتوگو داشته است. ضمن اینکه برگزاری نشست وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اعضای مجمع نمایندگان مجلس استانهای مختلف نیز از دیگر فعالیتهای مهم این ادارهکل است.
ابراهیم شقاقی مدیرکل حقوقی و املاک نیز در این نشست در سخنانی گفت: در دوران وزارت مونسان اقدامات بسیار خوبی در این ادارهکل انجام شده که بهعنوان مثال میتوان به بازگشت ۱۷۸۳ لوح از الواح هخامنشی، بازگشت محموله ارزشمند ۴۹ کاشی لعابدار بوکان، بازگشت سردیس سرباز هخامنشی و … اشاره کرد.
او افزود: در این مدت در حوزه رفع سندهای معارض و نیز صدور سندهای تک برگ اقدامات بسیار خوبی در این ادارهکل شکل گرفته و ۹۹ درصد پروندههایی که در محاکم قضائی دنبال میشود، نتیجه آن رأی به نفع این وزارتخانه بوده است.
شقاقی خاطرنشان کرد: در مدت چهار سال گذشته، ۱۱ هزار و ۶۴۰ پرونده داشتیم که ۷۷۶۰ پرونده درحال رسیدگی است و تا کنون ۳۷۸۰ پرونده مختومه شده است.
او خاطرنشان کرد: در حوزه کشف اشیای تاریخی و دستگیری افراد سودجو نیز موفق به کشف ۱۴۸ هزار و ۳۱ شیء تاریخی شدیم که به مخازن موزهها برگشت داده شدهاند.
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