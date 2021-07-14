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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۳

اظهارات عجیب فرهادی در مصاحبه‌ با ورایتی:

ایران کشوری سرکوب‌گر است/ در ایران هم تندروها باید تغییر کنند!

ایران کشوری سرکوب‌گر است/ در ایران هم تندروها باید تغییر کنند!

اصغر فرهادی در مصاحبه با ورایتی مدعی شد ایران کشوری سرکوب‌گر است که در آن شما آزادی برای سخن گفتن و بیان تفکرات‌تان ندارید. به نظر فرهادی «بودن جو بایدن کل دنیا را جای بهتری می‌کند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اصغر فرهادی که برای فیلم‌های «جدایی» و «فروشنده» برنده جایزه اسکار شده حالا با فیلم «قهرمان» به فستیوال فیلم کن رفته که بعد از «گذشته»، «فروشنده» و «همه می‌دانند» که اسپانیایی زبان بود، چهارمین فیلم اوست که در کن پیش‌نمایش جهانی می‌شود.

در «قهرمان» فرهادی به فیلمسازی در ایران بازمی‌گردد و داستان مردی به نام رحیم را تعریف می‌کند که به خاطر یک بدهی پرداخت‌نشده به زندان می‌افتد. او بعد از به مرخصی رفتن به مدت دو روز همراه با زنی که دوستش دارد برنامه‌ای برای متقاعد کردن فرد طلبکار می‌ریزد اما ماجرا به خاطر رسانه‌های اجتماعی از کنترل خارج می‌شود.

رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در این فیلم درام که سعی دارد خطرات دستکاری در آن در ایران و جهان را به نمایش بکشد، ایفا می‌کنند.فرهادی در کن با ورایتی درباره نگرانی‌هایش درباره رسانه‌های اجتماعی و اطمینان خود درباره اینکه بهترین پادزهر آن‌ها سینماست صحبت کرد. او در این مصاحبه ایران را کشوری سرکوب‌گر خواند که مردمش آزادی برای بیان تفکرات خود ندارند.

«قهرمان» چطور شکل گرفت؟

هر چند وقت یک بار در اخبار در ایران داستان‌هایی درباره افراد معمولی می‌شنوید که در زندگی فردی خود کارهایی با از خودگذشتگی فراوان انجام می‌دهند. و این نحوه رفتار انسانی باعث می‌شود به مدت چند روز آن‌ها در جامعه بسیار دیده بشوند و بعد فراموش شوند. داستان ظهور و افول این نوع افراد چیزی بود که واقعاً علاقه من را جلب کرد.

آیا دستکاری در رسانه‌های اجتماعی در چند سال اخیر در ذهن شما بوده، مخصوصاً در ارتباط با ایران؟

وقتی کارم را برای نوشتن این داستان آغاز کردم خیلی نسبت به رسانه‌های اجتماعی آگاه نبودم. آن جنبه را وقتی توسعه دادم که فهمیدم این مسئله‌ای است که این روزها در تمام جوامع جهان بسیار فراگیر شده است. تبدیل به ابزاری بسیار قدرتمند برای ارتباط در تمام جوامع شده و هیچ مرزی وجود ندارد. در ایران هم مسئله همین است و همینطور در تمام دنیا.

اما به نظرم این مسئله در ایران مخصوصاً وجود دارد چون بین گروه‌ها، نظرها و ایدئولوژی‌ها تنش‌هایی در اجتماع وجود دارد و به این ترتیب رسانه‌های اجتماعی در دستان گروه‌هایی از افراد تبدیل به ابزاری برای مقابله با گروه‌های دیگر می‌شود. به همین دلیل است که آن‌ها چنین نقش بزرگی در پیشبرد این داستان ایفا می‌کنند.

در «قهرمان» دستکاری در رسانه‌های اجتماعی با سیستم قضائی ایران برخورد می‌کند. آیا شما در ارتباط با به زندان انداختن افراد نگران این دستکاری هستید؟

خب، اصلاً دیگر در سطح نگران بودن هم نیست. یک حقیقت است. نحوه زندگی‌مان اینطور شده. به نظرم حتی زیر سوال بردن این مسئله درست نیست. اینطور شده‌ایم. و اینطور مسائل را به یکدیگر ابراز می‌کنیم. چیزی که در مورد مسائل این فیلم برایم جالب بود این بود که دیدم تمام نهادها و گروه‌های اجتماعی از این ابزار استفاده می‌کنند. راهی برای ارتباط برقرار کردن با دیگری است. اما چیزی که از نظرم پارادوکسی و جالب بود این بود که به جای اینکه در این داستان تبدیل به ابزاری برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر شود، دقیقاً برعکس است: راهی برای مخفی کردن و پنهان‌سازی چیزهاست.

نکته جالب دیگر سرعت رسانه‌های اجتماعی و تعداد کلمات خیلی کم آن‌هاست: فضای خیلی کوچکی که شما باید برای به نمایش گذاشتن یک خبر، یک فرد یا یک داستان از آن استفاده کنید. خیلی سریع پیش می‌رود و اغلب وضعیت پیچیده‌تر است؛ فرد پیچیده‌تر است. آدم برای حقیقتاً به نمایش گذاشتن ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های یک وضعیت به فضای بیشتری احتیاج دارد. وقتی کار با تعداد کلمات خیلی کمی انجام می‌شود مسلم است که تبدیل به مکانی ایده‌آل برای درک غلط خواهد شد.

ترانه علیدوستی ستاره «فروشنده» بود که سال گذشته ویدئویی را در توئیتر به نمایش گذاشت که در آن یکی از اعضای گشت ارشاد به یک زن در خیابان به خاطر رعایت نکردن درست حجاب توهین و حمله می‌کرد و این مسئله باعث شد او در معرض خطر به زندان افتادن قرار بگیرد. توییت زدن می‌تواند خطرناک باشد.

این مربوط به این حقیقت است که ایران کشوری سرکوب‌گر است که در آن شما آزادی برای سخن گفتن و بیان تفکرات‌تان ندارید. وقتی واسطه‌ای مانند این دارید که به شما فرصت می‌دهد احساسات‌تان و چیزهایی که سال‌ها مردم درون‌شان نگه داشته‌اند بیان کنید، البته که ناگهان بیرون می‌زند. به نظرم ایران باید در صدر لیست کشورهایی باشد که محتوای مکالمه‌های رسانه‌های اجتماعی بیشتر درباره مسائل اجتماعی و سیاسی است. من در مورد این مسئله تحقیق کرده‌ام. یک بار که در هنگ کنگ بودم از مردم پرسیدم که بیشتر در رسانه‌های اجتماعی درباره چه چیزی صحبت می‌کنید؟ و آن‌ها گفتند بیشتر مسائل شخصی یا آشپزی یا دیگر مسائل تصادفی روزمره است. البته که حالا با وجود مشکلات چین بیشتر از رسانه‌های اجتماعی برای صحبت در مورد مسائل سیاسی استفاده می‌کنند اما به اندازه ایران نیست که به نظرم مردم دارند از آن به عنوان فرصتی برای صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن در مورد مسائلی استفاده می‌کنند که حس می‌کنند مانع بیان آنها شده‌اند.

در آمریکا یکی از بزرگ‌ترین افرادی که در سیاست به دستکاری در رسانه‌های اجتماعی پرداخته دونالد ترامپ بوده که عملاً اجازه نداد شما برای شرکت در مراسم اسکار به آمریکا بروید. به نظرتان با رئیس‌جمهور بایدن مسئله‌ای تغییر خواهد کرد، مخصوصاً در ارتباط با سیاست‌های آمریکا در ارتباط با ایران؟

به نظرم تندروها خیلی مشابه هستند، بدون توجه به کشور یا سیستم‌های سیاسی. البته که بودن جو بایدن کل دنیا را جای بهتری می‌کند. من هیچ شکی نسبت به این مسئله ندارم. اما در ارتباط با ایران و سعی در پیش‌بینی اینکه آیا به اوضاع کمک می‌کند یا نه، خب با وجود اینکه ترامپ رفتار و واکنشی بسیار افراطی نسبت به ایران داشت، همان نوع تندروی در ایران هم وجود داشت. بنابراین البته که آن‌ها در سمت‌های متضاد قرار داشتند، اما نحوه رفتار و برخورد آن‌ها یکسان بود. و در ایران همان افراد در قدرت هستند. بنابراین باید تغییری هم در سمت ایران صورت بگیرد تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف می‌توانند بهتر شوند.

به نظرتان تغییر ایجاد شده توسط رسانه‌های اجتماعی چه اثری روی سینما می‌گذارد؟

چند روز پیش صحبتی با یک دوست داشتم و او می‌گفت که این جریان اطلاعات، تصاویر و صداها که این روزها دارد روی تمام افراد می‌ریزد سینما را خواهد کشت چون رقیبی است که سینما نمی‌تواند به آن برسد. اما به نظرم کاملاً برعکس این درست است چون واقعاً سمت برعکس استفاده از تصاویر و صدا با سرعت است. سینما واسطه‌ای است که می‌تواند از زمان برای توسعه خود بهره ببرد، جنبه‌های مختلف را نشان بدهد و پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها را به تصویر بکشد. دقیقاً به همین دلیل است که من فکر می‌کنم رسانه‌های اجتماعی تهدیدی برای سینما نیستند. چیزی که شما در رسانه‌های اجتماعی ندارید زمان برای تفکر و دیدن جنبه‌ها و ابعاد مختلف یک مسئله است. برای این کار، سینما وجود دارد.

کد مطلب 5257430

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    نظرات

    • مرگ بر وطن فروش خائن IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      75 53
      پاسخ
      اگه سرکوبگر بود که تو نمیتونستی ایران نفس بکشی
      • مهدی IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        38 48
        حرف حق تلخه
      • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        27 13
        حرف حق؟ معنای حق رو چی بهت یاد دادن؟
      • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        34 16
        خب دیگه باید دم تکون بده تا بهش اسکار بدن و گرنه فیلم های درپیت این بابا در حد محلات شهر هفتکل ما هم نیست
      • روزنامه نگار IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        10 4
        پیداست که معنی دمکراسی رو اصلا درک نکرده ای
    • US ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      60 45
      پاسخ
      بفرماید سرکوبش چیه حتما موشکهایی است توی دهان اربابت فرو میره است این همه خون جوانان ما ریخته شد توبرای شان چکار کردی رفتی اروپا داری عشق وحال میکنی حالا سر از سرکوب دراوردی
      • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        15 19
        سرتو از زیر برف بیار بیرون
      • قاصدک IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        10 24
        دوست عزیز شما در حدی نیستید که بتونید در مورد کارهای ایشون نظر بدین...فوق العاده است فیلم های فرهادی عمیق و چتد لایه که تا سالها ذهن مخاطب رو درگیر خودش میکنه بخاطر باز بودن پایان فیلم.
      • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        12 6
        سر خودت زیر برفه
      • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        14 10
        در پاسخ به قاصدک@ حد تو هم با این فیلم های درپیت فرهادی معلوم شده!
    • زهرا IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      56 80
      پاسخ
      درود به شرفش. عالی گفت.
      • حمیده IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        55 41
        تو معنای شرف رو می دونی؟ قطعا نمی دونی!
      • رضا IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
        0 0
        پیرمردهای آلبانی عضو فرقه رجوی جنایتکار چقدر فعال هستند در اینترنت. ملت گول نخورید
    • رضا IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      68 30
      پاسخ
      آدم تصور میکنه طرف از طرف بایدن صحبت میکنه و نماینده آمریکا هست ایشون
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      56 23
      پاسخ
      اما آمریکا که در قرن 21 شرم نمی کند پابرگلوی سیاهان بی گناه می گذارد وکانادا که گفته می شود با گورهای دسته جمعی کودکان بومی روی شمر را سفید کرده و دایم از سازمان ملل محکومیت ایران را خواستار است ...ناز است..خیلی ناز... به قول فروغ فرخزاد(کبوتری که ز دلها گریخته ایمان است)
    • مادربچه هاو معلم مدرسه IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      36 22
      پاسخ
      باید به حالشان تاسف خورد ولی جدی شان نگرفت چون اهمیت آنها باپایان جشنواره های پرسروصدای غربی پایان پیدامیکندوبعداز اتمام سروصداها دیده نمیشوندبسکه بی ارزشند وسطحی ومادی نگر
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      52 32
      پاسخ
      جناب اصغر فرهادی شما با این فیلم های مهمل و بی سرو تهی که میسازی برای اینکه یک جایزه ائی هم در کنارش به دست اوری مجبوری برای خوش امدن برگزارکنندگان این فستیوالها هر مزخرفی را علیه کشورت که به ان مدیونی بگوئی!خجالت هم خوب چیزی است !
    • داود IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      35 33
      پاسخ
      اصغر فرهادی نفوذی mi6 انگآیس است و این حماقت نیروهای اطلاعاتی کشور است که او آزادانه میگردد و در صدد تخریب فرهنگ ایرانی و اسلامی است.
    • ایرانی IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      31 24
      پاسخ
      چون زیاد تو کار هنر نیستم در خصوص اصغر فرهادی نظر خاصی نمیدم فقط میدونم گرفتن جایزه اسکار کار هرکسی نیست. فیلم های جهت دار و مکتبی و حماسی و دفاع مقدس هم با هزینه های 15 و 16 رقمی نتونست غیر از جایزه های داخلی موفقیتی کسب کنه.
      • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        13 14
        همین دیگه! چون طبق میل اونا فیلم ساخته و طبق میلشون هم حرف می زنه بهش جایزه می دن! نمیدونی یا خودت رو زدی به...
      • رضا IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        17 8
        دوست عزیزتوقع داری به فیلمهای جنگی که یکطرف اون خودشون بودن جایزه بدن؟!!!
      • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        10 12
        عزیز عمرا به این فیلم ها جایزه بدن چون اینها ارزشها وفرهنگ واقعی اسلام است
      • IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        9 7
        این جناب اصغر فرهادی سفارشی کار میکند. مثلا به او میگویند یک فیلم در باره ازدواج سفید و "همباشی یک شبه" بساز او هم بلافاصله چند تا از این سلبریتی های دوتابعیتی غربزده را دست چین میکند و یک فیلم سیاه و بی سر وته در همان زمینه سفارش شده میسازد و یک جایزه بابت آن میگیرد.
    • امیررضا IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      51 29
      پاسخ
      همین که همچین آدم وطن فروشی تو ایران داره کار میکنه نشونه آزادی بیانه
      • ail IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        14 11
        درود بر شرفت . این مردک هوا برش داشته که کسیه .اینم با بدبخت نشون دادن یه عده داره نون میخوره مطمعن باش اگه تو فیلم هاش یه ذره از زیبایی همین تهران را نشون میداد اصلا داخل آدم حسابش نمیکردن.
    • محبوب IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      36 25
      پاسخ
      خب قطعا تازه به دوران رسیده ای مثل آقای اصغر فرهادی باید اینطور از ایران ما بگه تا فیلم های چرند با سناریو های تکراری حاوی فلاکت زدگی و فقر مطلق ایشون درجشنواره هایی که هزینه ی اونها رو غول ها و لابی های صهیونیسم میدن مطرح بشه
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      16 5
      پاسخ
      ابتدا باید مفاهیم را بفهمیم،، مثلا دروغ چیست؟ سرکوب گری چیست؟ ظلم چیست؟ دیکتاتوری چیست،، بعداز شناخت و معرفت این اصول و مبانی،، در واقعیت‌ها فریب جایگاهی نخواهد داشت. چون مثلا مردم در واقعیت سرکوب را می بیند، دروغ را می‌شنود و چون می‌فهمد،، رسانه ها نمی توانند، مردم را فریب دهند
    • علی IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      32 24
      پاسخ
      سرکوب گربوده اینقدر تو پیشرفت کردی
    • سید IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      36 19
      پاسخ
      ایرانی هیچ وقت کشور خود را تحقیر نمی کند .
    • مالیات هنرمندان چی شد؟ IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      28 18
      پاسخ
      اگه به این جایگاه رسیدی بخاطر فعالیت در همین سیستم بوده که حتی مالیات هم نمی دی...همین که در ایران فعالیت داری و علیه کشور راحت حرف می زنی و دروغ میگی مشخصه ادعایت ادعای کذبی است! ان شاء الله دولت بعدی هزینه گزاف سینما رو از این مفت خور ها کوتاه کند تا این ژست های مهوع تمام بشه
    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      25 21
      پاسخ
      تو میخوای هر غلطی تو کشور انجام بدی، نمی تونی.... آنوقت میگی ایران سرکوبگره...
    • ایرانی IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      12 21
      پاسخ
      به نظر من صحبت هاش تا حدودی درسته اما منصفانه اگر بخواهیم صحبت کنیم این اقا دلش برای ایران و ایرانی نمیسوزه واقعا خاک بر سر اروپاییها و امریکایی ها هر کس ضد حکومت ایران حرف میزنه جایزه میگیره یعنی دقیقا مثل ایران که هر کس متملق باشه به بالا میرود
      • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        12 8
        کدوم حرفش درسته؟ همین که تو ایران فیلم می سازه مالیات هم نمی ده، بعد راحت علیه کشور حرف می زنه نقض حرف های خودش هست!
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      27 19
      پاسخ
      یه سوال چرا فقط فیلمهای فرهادی به کن میره برای جایزه..این همه ما فیلم ساز داریم..احتمالا جوابش آینه که به ساز اونا میرقصه. .چرا یه فیلم از ترور شهدای هسته ای نمیسازی. .چرا از پیشرفتهای ایران نمیسازی. .فقط فقر وفحشاوو. اگر دین هم ندارید لااقل آزاده باشید..امام حسین علیه السلام
      • حاج حیدر ابوترابی AE ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        8 5
        دوست عزیز،من با فرهادی کاری ندارم بلکه با مردمی کار دارم که فیلم دوقرونی اخراجی ها را در حد اُسکار می دانند،البته بر این ملت حرجی نیست به روشنفکر نماها هم نیز فرجی نیست. مشکل ما نه داخلی ها هستن و نه خارجی ها بلکه خودمان هستیم،اگر فیلمسازهای مستعد و وطن دوست را پر و بال دهیم در هنر موفق خواهیم بود.
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      24 17
      پاسخ
      تا در مسیر استعمار فیلم نسازی ودرخط اونا نباشی جایزه نمی دن خیلی از فیلمهای ایران شایسته اسکار دارند مثل اخراجیها
    • کام IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      13 12
      پاسخ
      درودبرآقای فرهادی حرق حساب جواب نداره..‌‌.
      • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        6 3
        جواب نداره؟ پس این نظرات منطقی که دوستان دادن رو اگه تونستی بدون شعار جواب بده دست و پا نزنید
    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      8 2
      پاسخ
      سرکوب چیه پس.مردم توشیشه هستن
    • راضی IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      6 7
      پاسخ
      این آقا خودش به خاطر اینکه فیلم هاش بره اسکار و تو اسکار نشونش بدن فقط باید از بدبختی تو فیلم هاش باشه اگر از پیشرفت ایران حتی یکم داخلش باشه اصلا اجازه نمیدن فیلمش بره تو اسکار فیلم هاش رو حتما یه نگاه کنین میفهمین چطور ادمیه
    • یک‌زن‌۴۰‌ساله IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 6
      پاسخ
      ‌من‌آ زادم‌از‌بی‌قیدیهایی‌که‌تو‌نامش‌را‌آزادی‌گذاشتی!!!
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      8 9
      پاسخ
      اگر ایران سرکوب گر بود که تو چطور نفس داری نفس میکشی بله کسانی که مثل شما حرف مو فت می زنند اگه سرد بکنند زیر آب خیلی هم عالی است
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      7 9
      پاسخ
      فقط به این بشر بید گفت متاسفم
    • حق گو IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      8 9
      پاسخ
      وطن فروشی برای دریافت جایزه ....سرکوب هنر واقعی ... تملق تندروهای غربی و اروپایی ... جای تاسف داره باید در مورد شخص شما یک فیلم بسازند که با پول و امکانات این کشور به این جایگاه رسیدید و دارید انسانیت و انصاف را به حراج می‌گذارید. یه عده سلبریتی مفت خور هم شما را تایید می‌کنند.
    • حسین IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 6
      پاسخ
      سلام اگر حرف فرهادی درست هم باشد این مربوط به کشورمان است و ربطی به بیگانگان ندارد به قول معروف فرهادی دارد تیربه دشمن خودی میزند اگر حرف فرهادی بی پایه و اساس است و باید دهنش را سرویس کرد تا غلط زیادی نکند. امثال تو همه چیز به این سبستم میگید ولی آزادی نیست زمان شاه جرعت نمی کردی ب
    • علی IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      9 8
      پاسخ
      آقای فرهادی خیلی بی انصافی نان ونمک این مملکت می خوری آب به اسباب آمریکارمی ریزی بهترکه ازمملکت بروید پیش جوبایدن ببینم جگونه شمانگهداری می کند
    • زنده باد اصغر! IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      10 11
      پاسخ
      دمت گرم اصغر جون! زدی تو برجک این اقلیت زورگوی سرکوبگر!
      • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        9 7
        بزرگوار، چندبار سرکوب شدی تا حالا ؟؟؟؟؟
      • IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        9 7
        اقلیت زورگوی سرکوبگر شمایید که 8 ماه فتنه کردید و رای مردم رو لگدمال کردید تو انتخابات هم مردم به شما و فرهادی ها سیلی زدن
    • احمدی IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      8 8
      پاسخ
      چه انسان حقیری برای گرفتن جایزه خارجی حاضر شد علیه حکومت مملکت خود حرف بزند این مطالب را چرا قبلاً نگفتی جناب پرفسور تازه یادت افتاد ؟
    • مردم یاده IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 14
      پاسخ
      آقای فرهادی با سرکوب شما به این درجات رسیدید اصلانپور بد چقدر گرفتی این جمله را بگی حرف شما هزاران معنی دارد مملکت را به چه قیمت لگد مال کردی هنر وطن فروشی تو عالی مدیران من شاید هزاران معایب داشته باشند اما مردم من قوی و سربلند آزاده ووووو هستن کم گرفتی ها جملات خیلی بیشتر می ارزید خوب فکر کن ب
    • حامد IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      2 4
      پاسخ
      بهتر نیست هرکسی کار خودش رو انجام بده و سیاست را به متخصصین سیاست و کار سینما را به دست سنماگران اد و اینها در کار هم مداخله نکنند
    • ناشناس IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      9 7
      پاسخ
      وطن فروش
    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      7 6
      پاسخ
      ایران کشوری با منابع فراوان ولی انسانهایی فقیر.که هرسال پسرفت می‌کنه ، اقتصاد ، صنعت ، فرهنگ ، امید به زندگی، رفاه ، فقط تو بدبختی و فقر و خشونت و بیکاری ،فساد و تورم پیشرفت میکنه
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 7
      پاسخ
      اکثر این هنرمند ها همینن. هر چی دلشون میخواد بر علیه این مملکت و حکومت میگن و باز میگن آزادی بیان نیست . واقعا که نمک نشناس ترین آدم هان. این مملکت برا هر کی بد بود برا شماهای مفت خور بد نبود. ضمناً آقای فرهادی تو اگر سرکوب واست مهمه چرا چیزی از ده ها میلیون انسانی که توسط امریکا کشته شدن نمیگی
    • علی IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      4 6
      پاسخ
      برای آقای فرهادی که دارای شهره ای جهانی عاریه گرفته از تشکلهای منتسب به هنر جهانی در واقع مزدوران سیاستمداران سلطه، به مدح آقای بایدن می پردازد متاسفم
    • جانم فدای وطن IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 5
      پاسخ
      پس بگو این فیلمای بی سروته چرا سراز جشنواره های خارجی درمیارن.... خوب من الان جواب سوالم رو گرفتم
    • محمدعلی IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 5
      پاسخ
      کسی که در ایران نیست حق نداره اظهار نظر کنه.شماها رفتین عیش و نوشتان را کردین حالا اومدین تز میدین.همون کشورهایی که ادعای آزادی و دموکراسی میکنن،دستشان به خون همه‌ انسان های بیگناه آلوده است،حالا شما اومدی تز میدی!؟تندرو هم بخوره تو سرت.همونایی که بهش میگی تندرو،وطن پرستن،نکنه فک کردی تو وطن پرستی!؟
    • احد IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 5
      پاسخ
      آقای فرهادی خودشو زده به خواب ، چرا که ایشون خوب می‌دونه رسانه های جهان در دستان چه کسانی هست و براحتی میتونن ملتی را به خاک ذلت بنشانند . راستی آقای فرهادی وجود ۱۵۰ شبکه فارسی زبان که جملگی در خارج کشور برنامه ریزی میکنند و بر علیه ایران فعالیت دارند چیست ؟
    • مهرداد IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      7 7
      پاسخ
      من کاری به آقای اصغر فرهادی و حرفاشون ندارم و کاری هم ندارم که اونطرف دنیا چیکار می‌کنه و طرفدار کی هست ولی توی کشور خودمون هستیم و میپرسم آیا واقعا ما آزادی بیان داریم و میتونیم از راس مملکت ایراد بگیریم و سوال بپرسیم و زندانی نشیم؟ آیا میتونیم راحت نظرم.ن رو در مورد حکومت بیان کنیم و تاوان پس ندیم
      • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        7 3
        شب تا صبح تو روزنامه هاتون دارید حرف می زنید! ولی تو کعبه امال شما حتی هلوکاست رو هم نمی تونی نقد کنی!
    • امیر IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      7 6
      پاسخ
      تمام فیلمهایی که ساختی یک نقطه روشن از ایران نداره انگار که ایران فقط تاریکی و بدبختی داره حتی شهر رو هم نشون دادی انگار که کل شهر همینه و جای خوبی نداره جالبه از لحاظ فنی و هنری در حد خیلی از فیلمهای درجه ۳ هم نداره ولی در کن جایزه میگیره شما دستور دارید و بودجه می گیرید سیاه نمایی کنید ا
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      11 9
      پاسخ
      ایرانیان ، تنها مردمانی در دنیا هستن که با تخریب مملکت خودشان دنبال یه لقمه نون گدایی از اروپایی و آمریکایی ها هستن.
    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      7 4
      پاسخ
      دوستان دلواپس چرا اینقدر سریع از کوره در میرین... شما که به خاطر راستی و پاکی و شفافیت و انسان دوستی تو دنیا شهره خاص و عامین نباید به خاطر حرفای آدمای کوچیکی مثل این آقا ناراحت بشین...
    • امیر IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      4 16
      پاسخ
      تواین اوضاع اقتصادی بد وقطعی برق و کرونایی که در کشور است کم کم خائن ها و وطن فروش دارن سر از لاک در میارن.فرق یک خائن در این اوضاع مشخص میشه.
    • محمود IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      10 4
      پاسخ
      اگر افراد ساندیس خور قبول ندارن مث انتخابات به رای بزارین.. تا دوباره دهنتون ببندین.. انشالله این این مطلب هم سانسور نشه
      • IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        4 5
        ساندیس وطن رو بخوری بهتره اینه دم تکون بدی برای دشمنان این اب و خاک مردم که تو انتخابات اخیر تو دهنی زدن بازم سر زیر برف داری؟
    • استاد IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      11 6
      پاسخ
      احسنت به این شجاعت که از زندانی شدن و طرد شدن نمی ترسه؛افرادی که تو این جمع مجیز میگن،واقعا حقشونه که تو دولت جدید به یه نون و نوایی برسن که تملق و پاچه خواریشون بی جواب و اجر نمونه.
      • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        4 5
        جناب استاد ؛ کدوم شجاعت؟؟؟ کمی به حرفهات توجه کن ؛ شما هنوز افراد شجاع و غیر شجاع تشخیص نمیدی ؟؟؟
      • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        5 7
        شجاعت یا خیانت؟ پاچه خوار کسیه که برای گرفتن اسکار برای دشمن ملت دم تکونی میکنه
    • ندا US ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      4 5
      پاسخ
      این که گفته حقیقت داره
    • IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      4 5
      پاسخ
      برای همین حرف‌ها برایت فرش قرمز پهن می کنند نه برای فیلمهای بی ارزشت ولی دیگه نباید این آدم را که برای خوشایند غربیها دم تکان می دهد نباید بگذارند در ایران فیلم بسازه اینم مثل کیا رستمی خواهد فهمید که در یوزگی برای کشورهای غربی جز بی ابرویی و نفرت مردم چیزی بدست نخواهد آورد
    • فرشاد IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      7 6
      پاسخ
      مگه دروغ گفته ؟
      • مرگ بر مزدور IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
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        همین که راحت حرف زده یعنی دروغ گفته! چرا خودت رو به خواب می زنی؟
    • داود IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      2 5
      پاسخ
      برخلاف نظر فرهادی ، بنظرم ایران چون سرکوب نمیکنه بعضی ها زبانشان دراز هست 0- مثلا باید ثروت مفتی که به سمت بعضی ها میره رو سرکوب کرد مثلا با چی ؟ با مالینات ، عوارض سنگین ، حذف یارانه های انرژی برای ثروتمندان. باید عدالت باشه تا 4تا فیلمساز جوان بیان و فیلم بسازن نه اینکه یک سال صبر کنیم که یک ....
    • م IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 7
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      آقای فرهادی کجا تو رو سرکوب کردند که اینقدر راحت انتقاد می کنی؟ یک مقدار غیرت هم خوب چیزیه که نداری و همینطور کشورت را می فروشی.
      • IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        1 0
        آقای فرهادی گفتن ترجمه خبر توسط ورایتی اشتباه انجام شده و ایشون این حرف رو نزدن، امیدوارم اشتباه از خبرگزاری نباشه ☹️
    • مجد IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      2 0
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      به قول شهید آوینی بادکنکها می ترکند: صحبتها و مقاله این شهید راجع به مخملباف .
    • IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      2 3
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      اول اینکه خودش ترجمه بد رو گفت و تکذیب کرد و دوم اینکه مگر حرف بد یا نادرستی زده که به دلواپسان کوپن بگیر برخورده ??!!!
    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      3 2
      پاسخ
      اسکار هم مثل جایزه صلح نوبل سیاسی شده و ابزاری است برای تخریب کشورهای دیگر و ایجاد هیمنه پوشالی برای آمریکا. چون فیلم ضدایرانی میسازه اسکار و جایزه بهش میدن. طبیعیه. ولی تاریخ مصرف آقای فرهادی سر میرسه و ... آقای فرهادی عاقبت خیانت به کشور خوب نیست از گذشتگان عبرت بگیر!
    • جانم وطن RO ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سالهاي زياديه با دوستان خارجيم كار مي كنم تحت هيچ شرايطي حتي يك بار هم نشده از وطنم بد بگم ، بله حتما مشكلات هست اما اين مسائل مربوط خانه ماست واقعا چرا بعضي ها وطن فروش هستن!!؟؟
    • یلدا IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 1
      پاسخ
      اگه اصغر فرهادی مرد هست و غیرت ملی داره یه فیلم در مورد جنگ تحمیلی بسازه که در جشنواره ها هم نمایش داده بشه
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 1
      پاسخ
      ما ناراحت نیستیم بلکه بسیار تعجب میکنیم که فردی مثل این کارگردان سینما به اصطلاح خودمانی " نان ایران را میخورد و آرد بیگانه را الک میکند" .
    • رهام حسامی IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 1
      پاسخ
      شما با گوشی موبایل تو تاکسی فیلم بگیر فقط بگو تورم و راننده و سرنشین هم از هزار گرونی و کرونا و... میگه بعد همین بفرس اسکار میدن حالا یک فیلم واقعی از بدبختی مردم فلسطین حتی ویزا هم نمیدن .این اقای فرهادی فقط میونه بگه اره ایران همش بدبختی هست .اگه با موضوع زندگی واقعی مردم امریکا تونست اونجا فیلم
    • Nooshin FR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اصغر فرهادیصاحب افکاری بلند و عمیق در جهت فضایل اخلاقی بشر و یاداور شدن حواشی ان برای عموم مردم جهان است. ولی برخی از عوام که دوست دارند خود را به خواب بزنند و چاپلوس اند ، از درک آن عاجزند. تقصیر خودشان است که اخبار و حقیقت های واقعی را در آنجا که باید، جستجو نمی کنند و در این جهان که با شتاب فوق

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