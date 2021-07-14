رژیم غذایی سرشار از مخمرها با کاهش التهاب همراه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، در یک آزمایش بالینی، ۳۶ فرد بزرگسال سالم به طور تصادفی در یک رژیم غذایی ۱۰ هفتهای که شامل غذاهای تخمیر شده یا پر فیبر بود، قرار گرفتند. این دو رژیم غذایی تأثیرات متفاوتی بر روی میکروبیوم های روده و سیستم ایمنی بدن داشتند.
خوردن غذاهایی مانند ماست، کفیر، پنیر دلمهای تخمیر شده، کیمچی و سایر سبزیجات تخمیر شده، و چای کومبوچا منجر به افزایش تنوع کلی میکروبهای روده شد.
«جاستین سوننبرگ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه استنفورد آمریکا، در این باره میگوید: «این یک یافته خیره کننده است که نشان میدهد چگونه یک تغییر ساده در رژیم غذایی میتواند میکروبیوم های روده را در میان گروهی از بزرگسالان سالم، دوباره تولید کند.»
علاوه بر این، چهار نوع سلول ایمنی در گروه غذاهای تخمیر شده فعالیت کمتری نشان دادند. سطح ۱۹ پروتئین التهابی اندازه گیری شده در نمونههای خون نیز کاهش یافت. یکی از این پروتئینها، اینترلوکین ۶، است که با بیماریهایی مانند آرتریت روماتوئید، دیابت نوع ۲ و استرس مزمن مرتبط است.
وی در ادامه افزود: «رژیم های غذایی با هدف قرار دادن میکروبیوم های روده میتوانند وضعیت ایمنی بدن را تغییر دهند و شیوهای امیدوارکننده برای کاهش التهاب در بزرگسالان سالم هستند. این یافته در مورد همه شرکت کنندگان در مطالعه که به گروه غذایی حاوی مخمرهای بیشتر اختصاص داده شدند سازگار بود.»
در مقابل، هیچ یک از این ۱۹ پروتئین التهابی در شرکت کنندگانی که به رژیم غذایی با فیبر بالا و غنی از حبوبات، دانهها، غلات سبوس دار، مغزها، سبزیجات و میوهها اختصاص یافته بودند، کاهش پیدا نکرد.
شواهد گستردهای نشان داده است که رژیم غذایی، میکروبیوم های روده را شکل میدهد که میتواند بر سیستم ایمنی بدن و سلامت کلی تأثیر بگذارد. تنوع کم میکروبیوم با چاقی و دیابت ارتباط دارد.
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